НАБУ и СБУ пришли с обысками в Дунайское пароходство: разыскали пропавшие корабли

В четверг, 8 октября, детективы НАБУ совместно с СБУ начали обыски в рамках расследования относительно возможных злоупотреблений в "Украинском Дунайском пароходстве".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале. Он напомнил, что ровно год назад уволили бывшего руководителя УДП Дмитрия Чалого.

Он напомнил, что Чалый утверждал об убыточности УДП, но вместе с тем проявлял готовность приватизировать предприятие. Компания в 2019 году имела многочисленные долги.

"Через месяц УДП возглавил Алексей Хомяков, перед которым была поставлена задача не только вывести компанию в прибыль (это им удалось – 34,6 млн прибыли заработала компания, несмотря на коронакризис по результатам I-го полугодия 2020-го), но и максимально способствовать в расследовании коррупционных схем на предприятии, которыми намеренно доводили компанию до банкротства", – написал Криклий.

По его словам, речь идет о возможном незаконном отчуждении 32 лихтеров (барж), принадлежащих УДП и которые в дальнейшем были вывезены за границу.

В пресс-службе СБУ добавили, что блокировали противоправную деятельность коммерсантов, которые присвоили судна ЧАО "Украинское Дунайское пароходство".

"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что противоправную сделку организовало в 2017-2018 годах руководство одной из коммерческих структур, которая арендовала у пароходства 32 баржи. Злоумышленники незаконно перевезли судна в одну из стран Черноморского бассейна и переоборудовали их. После этого плавсредства по поддельным документам использовались в украинской акватории", – сказано в сообщении.

Правоохранители пришли с обысками по месту жительства фигурантов и в офисы ряда фирм, задействованных в схеме. Полученные доказательства противоправной деятельности будут приобщены к материалам дела.

Правоохранители также установили местонахождение судов, принимаются меры для возвращения их в государственную собственность. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Служба безопасности Украины задержала начальника Одесской таможни, назначенного на эту должность в феврале.