НАБУ и САП впервые сообщили о подозрении в незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в незаконном обогащении бывшему заместителю начальника управления Государственной налоговой службы в городе Киеве Николаю Ильяшенко.

В частности, ему вручили подозрение за получение 1 из 6 млн долларов, которые должны были передать руководителям НАБУ и САП за закрытие уголовного производства о завладении рефинансированием НБУ "Реал банком" олигарха Сергея Курченко. Об этом сообщает "Слово и дело".

По версии НАБУ и САП, дело должны были закрыть в интересах бывшего министра экологии и природопользования Николая Злочевского. Ему следствие отводит роль организатора в передаче этих средств. Злочевского заочно взяли под стражу и разрешили проводить заочное расследование.

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