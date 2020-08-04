НАБУ и САП провалили расследование по 'Роттердам+', – Власова

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) за более чем 3 года расследования дела "Роттердам+" не предоставили никаких доказательств нанесения ущерба или получения неправомерного вознаграждения от действия этой формулы.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила доктор юридических наук Анна Власова.

"Более 3,5 года НАБУ и САП не предоставили никаких доказательств, подтверждающих нанесение ущерба и получения неправомерного вознаграждения или заговора", – отметила она.

По словам Власовой, в материалах досудебного расследования, которые были представлены адвокатам и обществу, отсутствуют вообще какие-либо подтверждения совершения преступления.

"Учитывая эти факты и доказательства, подтверждается отсутствие фактически объективной, субъективной стороны преступления. То есть фактически не может быть состава преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины", – отметила Власова.

Она допускает, что НАБУ и САП, несмотря на отсутствие доказательной базы, могут передать дело в суд и тем самым переложить ответственность за провал расследования на судебную систему.

"Дело в том, что правоохранители будут искать поводы, чтобы остановить следствие, или пойдут в суд с тем, чтобы переложить ответственность на суд, мол, мы все сделали, а вы принимайте, пожалуйста, решение. Поэтому думаю, что это больше такая возможность переложить ответственность на других субъектов или правоохранительной, или судебной системы", – добавила доктор юридических наук.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля при содействии Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам+".

Цена газа для населения с февраля по июль 2020 года устанавливалась по аналогичной формуле "Амстердам+". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривал включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF. С 1 августа цены на газ для населения стали нерегулируемыми, однако принцип импортного паритета при ценообразовании продолжил свое действие.