НАБУ и САП проигнорировали дело 'Роттердам+' на итоговой пресс-конференции – СМИ

Руководители Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Андрей Сытник и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий на пресс-конференции по итогу I полугодия 2020 г. не вспомнили о провале расследования по делу "Роттердам+". Пресс-конференция состоялась в понедельник в государственном информагентстве "Укринформ".

Об этом пишет издание "Znaj".

Руководители антикоррупционных органов проигнорировали дело "Роттердам+" в презентации итогов своей работы, также никаких упоминаний по этому делу не было в мультимедийных материалах, которые главы НАБУ и САП демонстрировали в начале пресс-конференции.

Напомним, 8 августа 2020 г. истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" и правоохранители не смогли передать дело в суд. По словам адвокатов стороны защиты, за 3,5 года, которые длилось расследование, НАБУ не нашло подтверждения того, что действие формулы нанесла убытки. 12 августа информацию об отсутствии заключения экспертизы о нанесении формуле убытков официально подтвердило НАБУ.

Постановление об остановке расследования было направлено стороне защите 13 августа. Прокуратура объяснила решение остановить расследование необходимостью получить ответы на запросы о международной правовой помощи. При этом в постановлении САП речь идет о запросах, датированных в том числе 2018 и 2019 г.

Информацию об отсутствии выводов экспертизы, которая установила бы убытки от действия формулы, еще в конце июня 2020 подтвердил и сам глава САП Назар Холодницкий.

Бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе ранее также заявил, что в деле "Роттердам+" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

В расследовании дела "Роттердам+" принимали участие 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЕКУ Дмитрия Вовка.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

Аналогичный принцип ценообразования с 2017 г.. И до настоящего времени действует при определении стоимости природного газа для населения. Этот принцип – так называемая формула "Амстердам+" – в июне 2020 был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил в том числе президент Владимир Зеленский.

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