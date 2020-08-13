НАБУ и САП фактически подтвердили отсутствие доказательств по делу "Роттердам +", – Одинец

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, остановив расследование по делу "Роттердам+", фактически признали бесперспективность дела и отсутствие каких-либо доказательств совершения преступления.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила адвокат стороны защиты Ирина Одинец.

"С процессуальной точки зрения мы считаем, что здесь следствие и сторона обвинения, прокуратура расписались в своей неспособности передать это дело в суд и в том, что нет доказательств, нет доказательств вины. А значит, дело должно быть закрыто", - отметила Одинец.

Она добавила, что сторона защиты так и не получила официальных документов от НАБУ и САП о закрытии дела, что является очевидным нарушением закона со стороны правоохранительных органов.

"Хочу подчеркнуть, что предоставление нам официальных документов, постановления о приостановлении является обязанностью САП, а не нашим правом получить, но они эту обязанность до сих пор еще не выполнили. И мы не знаем о деле причины остановки", - добавила адвокат.

По ее словам, уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает предельного срока остановки расследования. "Эта остановка может быть как на один день, так и на 10 лет. То есть, каких-либо ограничений по срокам остановки нет", - уточнила адвокат.

Из публичных источников известно, что дело остановлено для получения заключения экспертизы. Однако, по словам Одинец, действующим уголовно-процессуальным кодексом (УПК) такого основания для остановки расследования как необходимость получения экспертизы не предусмотрено.

"Фактически это не может быть реальной процессуальной причиной остановки. Потому что УПК предусматривает исключительный перечень пунктов, согласно которым может быть остановлено следствие. Однако такого пункта, как для проведения экспертизы, там нет", - подчеркнула адвокат.

После 3,5 лет безрезультатного расследования, единственным логичным шагом для следствия, по мнению Одинец, является закрытие дела при отсутствии доказательств. Однако искусственный медийный резонанс вокруг дела, созданный в первую очередь самим НАБУ и отдельными политиками, мешает это сделать.

Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" и правоохранители не смогли передать дело в суд. По словам адвокатов стороны защиты, за 3,5 года, которые длилось расследование, НАБУ не нашла подтверждения того, что действие формулы нанесло ущерб. 12 августа информацию об отсутствии заключения экспертизы о нанесении формулой ущерба официально подтвердило НАБУ.

Информацию об отсутствии выводов экспертизы, которая установила бы убытки, еще в конце июня 2020 года подтверждал и сам глава САП Назар Холодницкий.

Бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе также заявил, что в деле "Роттердам +" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

В расследование дела "Роттердам+" были вовлечены 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

Аналогичный принцип ценообразования с 2017 г.. И до настоящего времени действует при определении стоимости природного газа для населения. Этот принцип - так называемая формула "Амстердам +" - в июне 2020 был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил в том числе президент Владимир Зеленский.