НАБУ фабрикует доказательства в "Роттердам+" с помощью карманного эксперта – адвокат

Национальное антикоррупционное бюро пытается приобщить к уже закрытому делу "Роттердам+", выполненный задним числом вывода "карманного" эксперта по вроде как "убыткам" от действия формулы.

Об этом журналистам сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дрыгваль.

"Детективы нашли такого же беспринципно карманного эксперта, который предоставил заключение о якобы наличии убытков. То есть мы имеем в этом деле беспрецедентные примеры искусственного создания этой конспирологической версии, по формуле "Роттердам+", – сообщила адвокат.

Действия НАБУ, по словам Дрыгваль, являются грубым нарушением норм уголовно-процессуального кодекса и есть все основания утверждать о фактах отработки доказательств со стороны следствия.

"Те доказательства, которые были положены в основу подозрения, были искусственно созданы и сфабрикованы. И пока эти действия продолжаются попыткой органов досудебного расследования довести эту искаженную теорию в суде", – отметила адвокат.

Сторона защиты обратилась в Государственное бюро расследований с заявлением о фальсификации материалов закрытой дела "Роттердам+" со стороны детективов НАБУ.

Адвокат отметила, что более 10 государственных и международных экспертиз подтвердили экономическую и правовую обоснованность формулы "Роттердам+". Ни одна из них не подтвердила убытки от действия формулы и полностью опровергла подозрения сыщиков.

"Мы считаем, что суд будет руководствоваться исключительно законом и предоставит надлежащую правовую оценку всем документам", – отметила адвокат Дрыгваль.

Напомним, дело "Роттердам+" закрыто 27 августа 2020 из-за отсутствия в ней состава преступления. За 3,5 года детективы НАБУ не смогли найти никаких доказательств вреда от действия формулы.

4 государственных научно-исследовательских института, 10 украинских и международных экспертных учреждений подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы "Роттердам+".

11 августа 2020 г. отсутствие каких-либо убытков от формулы подтвердила финальная комплексная экспертиза СБУ, после чего прокурор и постановил закрыть дело.

Это решение прокурора подтвердил Офис Генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд, который 24 сентября признал решение о закрытии дела полностью законным и обоснованным.

Через месяц после закрытия дела и подтверждение этого решения Высшим антикоррупционным судом, НАБУ сообщил о получении "экспертизы от частного лица", которая якобы подтверждает 40 млрд грн "убытков" от действия формулы.