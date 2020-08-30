НАБУ должно объяснить обществу причины многолетних спекуляций вокруг "Роттердам+", – Буймистер

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) должно объяснить причины почти 4-х летних спекуляций вокруг дела "Роттердам+", а не перекладывать вину за провал расследования на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) или Службу безопасности Украины (СБУ).

Об этом народный депутат Людмила Буймистер написала на своей странице в Facebook.

"На днях САП закрыла дело в отношении "Роттердам+", потому что НАБУ не нашло доказательств. Убытки, о которых так громко заявлялось, так и не доказали. Почти 4 года спекуляций, после которых очень трудно объяснить обществу, кто ошибался, кто врал. Вместо объяснений имеем перебрасывание ответственности на САП и СБУ, что является комфортной тактикой по любому проваленному следователями делу", – заявила народный депутат.

Она добавила, что НАБУ должно отчитаться о проваленном деле в том числе и перед президентом.

В то же время Буймистер надеется, что ситуация вокруг решения Конституционного суда относительно полномочий директора НАБУ будет решена цивилизованно и не причинит Украине репутационного ущерба.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения убытков.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

Срок предварительного расследования по делу "Роттердам+" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.