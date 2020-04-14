Набсовет "Укрзалізниці" потребовал уволить главу компании: решение за Кабмином
Наблюдательный совет "Укрзалізниці" (УЗ) рекомендует Кабинету министров Украины уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления компании.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ во вторник, 14 апреля.
"Наблюдательный совет ожидает, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета министров", - говорится в сообщении.
Кроме того, набсовет отстранил Марчека и от выполнения полномочий члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что исполняющий обязанности главы правления "Укрзалізниці" Желько Марчек будет уволен с должности в ближайшее время. По его словам, глава УЗ не оправдал доверия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря глава правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов попросил наблюдательный совет компании рассмотреть вопрос его увольнения.
29 января Кабинет министров согласовал увольнение Кравцова.
5 февраля Кабинет министров Украины временно возложил обязанности главы правления "Укрзалізниці" на Желько Марчека.