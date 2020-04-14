Набсовет "Укрзалізниці" потребовал уволить главу компании: решение за Кабмином

Экономика 13:02, 14.04.2020 Обновлено: 13:16, 14.04.2020

Наблюдательный совет "Укрзалізниці" (УЗ) рекомендует Кабинету министров Украины уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления компании.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ во вторник, 14 апреля.

"Наблюдательный совет ожидает, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета министров", - говорится в сообщении.

Кроме того, набсовет отстранил Марчека и от выполнения полномочий члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что исполняющий обязанности главы правления "Укрзалізниці" Желько Марчек будет уволен с должности в ближайшее время. По его словам, глава УЗ не оправдал доверия.

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