Набсовет "Укроборонпрома" возглавил человек Зеленского: что известно

Бывший министр экономического развития Украины (в 2014-2016 годах) Айварас Абромавичус был избран главой наблюдательного совета "Укроборонпрома".

В соответствующий государственный концерн он был введен 12 июня указом президента Владимира Зеленского, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.

По его данным, соответствующее решение Набсовет принял 10 июля на первом заседании в обновленном составе.

"В ходе заседания были рассмотрены планы предстоящей реструктуризации "Укроборонпрома", включая проведение международного аудита госконцерна", – сообщил собеседник.

Источник также отметил, что в работе заседания приняли участие представители профильных ведомств, стран-партнеров Украины по военно-техническому сотрудничеству и руководство концерна.

Предыдущий состав Набсовет "Укроборонпрома" возглавлял ректор НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" Михаил Згуровский.

На днях Зеленский вывел Згуровского из Набсовета государственного концерна.

Согласно уставу "Укроборонпрома", Набсовет является высшим органом управления и состоит из пяти членов, трех из которых назначает президент, а двух – правительство.

Айварас Абромавичус был введен в государственный концерн указом президента Владимира Зеленского Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении высших должностных лиц страны.

На должность начальника Генштаба Вооруженных сил был назначен Руслан Хомчак. Главой АП стал советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан, а его первым заместителем – Сергей Трофимов.

Андрея Геруса Зеленский назначил представителем президента Украины в Кабинете министров.

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