В "Нафтогазе" могут продлить контракт с Коболевым: СМИ узнали резонансные детали

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" будет рассматривать утверждение дополнительного соглашения к контракту с председателем правления Андреем Коболевым.

Заседание по этому поводу состоится уже 16 марта. Об этом сообщает источник ЭП в "Нафтогазе".

В частности, контракт Коболева заканчивается 22 марта 2020 года. Продление договора находится в компетенции наблюдательного совета НАК.

До этого премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что к "Нафтогазу" есть много претензий. Однако, по его словам, вопрос продления контракта с Коболевым открыт – эффективность компании очевидна.

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года Facebook Андрея Коболева

Как сообщал OBOZREVATEL:

В феврале 2019 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

28 февраля наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.

13 марта наблюдательный совет НАК принял решение рекомендовать Кабинету министров повторно назначить Коболева председателем правления компании. При этом уровень его заработной платы составит 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом.

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года. Если договор не продлят – Коболев оставит компанию.

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