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3 марта • обновлено в 14:48
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В "Нафтогазе" могут продлить контракт с Коболевым: СМИ узнали резонансные детали

2.1т
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Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" будет рассматривать утверждение дополнительного соглашения к контракту с председателем правления Андреем Коболевым.

Заседание по этому поводу состоится уже 16 марта. Об этом сообщает источник ЭП в "Нафтогазе".

В частности, контракт Коболева заканчивается 22 марта 2020 года. Продление договора находится в компетенции наблюдательного совета НАК.

До этого премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что к "Нафтогазу" есть много претензий. Однако, по его словам, вопрос продления контракта с Коболевым открыт – эффективность компании очевидна.

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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