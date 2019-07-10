Набсовет госбанка возглавил человек Азарова и Курченко: что об этом известно

Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" возглавил Торстен Пауль, которого называют доверенным лицом бизнесмена Сергея Курченко и экс-премьера Николая Азарова.

Банк сообщил, что 8 июля в Киеве состоялось первое заседание нового наблюдательного совета банка, передает FinBalance.

"Председателем коллегиального органа управления государственного банка избран Торстен Пауль, заместителем - Стивен Фишер. Формирование обновленного наблюдательного совета имеет целью, в частности, повышение уровня корпоративного управления, обеспечение качественного обновления государственного банка, которое позволит эффективно выполнять поставленные правительством задачи в соответствии с приоритетами развития экономики страны", – говорится в заявлении госбанка.

Ранее в Кабмине заявляли, что Торстен Пауль имеет международный опыт корпоративного банкинга и управления рисками в таких компаниях, как Volksbank и Deutsche Bank, с 2017 года - председатель совета директоров Банка РБК в Казахстане.

Пауль был назначен Кабмином по результатам отбора кандидатов на должности независимых членов в наблюдательный совет "Укрэксимбанка" компанией по подбору персонала "Уорд Хауэл Украины", которая была определена на конкурсной основе при участии международных организаций.

При этом исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк отмечает, что Пауль Торстен "долгое время работал доверенным лицом в семье Азарова и в Курченко".

Торстен Пауль Vimeo

"Именно Пауль Торстен до сих пор отмечается руководителем австрийской компании GEOLOG Oil&Gas Trading GmbH. Эта компания официально поставляла топливо на немецкие заправки Курченко Sparschwein Gas. Geolog Oil&Gas Trading зарегистрирована по тому же адресу, что и фирмы Курченко и (Алексея, сына Николая. - Ред.) Азарова в Вене. DW не раз писали о четкой связи возглавляемой Торстеном фирмы Geolog с австрийско-немецкими схемами Азарова-Курченко", – отметила Каленюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Курченко сбежал из Украины следом за экс-президентом Украины Виктором Януковичем, который был обвинен в госизмене.

В декабре 2017 года Печерский районный суд Киева наложил арест на ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть недвижимого имущества Курченко.

ГПУ получила разрешение на досудебное расследование, а также объявила о подозрении Курченко.

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