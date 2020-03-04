Заоблачные зарплаты: Зеленский обрушился с критикой на топ-менеджеров госкомпаний

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у членов наблюдательных советов государственных компаний не может быть столь высоких зарплат.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде 4 марта, сообщает OBOZREVATEL. По словам главы государства, к уровню доходов топ-менджеров госкомпаний "есть вопросы".

Президент Украины Владимир Зеленский https://twitter.com/XHNews

"Когда почти 10 млн граждан Украины живут на грани бедности, не может быть таких зарплат у людей, которые находясь за рубежом прилетают сюда три раза в год. Сегодня присматривать стало гораздо выгоднее работать", – заявил гарант Конституции.

При этом Зеленский подчеркнул, что не ставит под сомнение эффективность работы иностранных наблюдателей. По его мнению, вопрос лишь в справедливости и "чувству субъектности".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Зеленский пришел на заседание Верховной Рады Украины и жестко раскритиковал работу действующего правительства.

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