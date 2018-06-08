На Западе рассказали о будущем газопровода Путина в обход Украины

Проект трубопровода "Северного потока – 2", с помощью которого Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины, будет достаточно сложно реализовать.

"Люди, которые планируют участвовать в строительстве трубопровода, Тимченко и Ротенберг и их компании находятся под санкциями. Вопрос в том, как они смогут получить финансирование", – заявил экономист аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд в комментарии УНН.

В частности, "Газпром" заключил основной контракт на строительство отправной компрессорной станции газопровода "Северный поток 2" — "Славянская" с компанией Аркадия Ротенберга "Стройгазмонтаж".

Генеральным подрядчиком сухопутного подвода к объекту выступает "Стройтранснефтегаз", совладельцем которого является Геннадий Тимченко.

"Российские финансовые учреждения санкционированы, и, очевидно, канцлер Германии Ангела Меркель не в восторге от "Северного потока – 2". Может она действительно его прикроет или сделает что-то еще? Существует множество осложнений, с которыми проекту предстоит столкнуться", – резюмировал Аслунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп призвал Германию отказаться от проекта "Северный поток-2". Если Берлин прекратит поддержку российского газопровода, то Вашингтон начнет обсуждения с Брюсселем по новому торговому соглашению.