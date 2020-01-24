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24 января • обновлено в 11:06
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Задержится на годы: "газопроводу Путина" предрекли проблемы из-за санкций США

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Строительство российского газопровода "Северный поток-2" из-за американских санкций задержится на два или более года.

"Этот проект дает России возможность шантажировать страны Восточной Европы, как она это делала несколько раз в прошлом", – сообщил директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council) Джон Хербст в комментарии liga.net.

По его словам, самые большие риски для Украины в энергетическом секторе по-прежнему связаны с усилиями Кремля политизировать вопрос газа.

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В то же время Хербст отметил, что самая большая возможность – продолжать реформу в газовом секторе и модернизировать газотранспортную систему.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны были быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" из-за американских санкций задержится на два или более года

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" из-за американских санкций задержится на два или более года

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

  • Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

  • Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

  • Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

  • Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

  • В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Северный поток-2
Место
Россия
Тег
Новости России
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Западные друзья Украины весьма благодарны за понесенные ими убытки и не полученную прибыль из за задержки строительства СП-2. Ответка прилетит, можете не сомневаться
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Не ссыте. Максимум 12 месяцев и остаточно прощавай.
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Хо Хол
Хо Хол
Лучше бы про доклад ЦРУ написали
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