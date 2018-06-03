На Западе объяснили, почему Украине не стоит ждать провала "Северного потока-2"

Украина не имеет прямого влияния на реализацию российского газового проекта "Северный поток-2" и не сможет его сорвать.

"Это не в руках Украины. В принципе, это и не в руках Еврокомиссии. Это просто вопрос инвесторов этого проекта и государств, которые дают разрешение на его реализацию", – заявил словацкий эксперт по энергетике и член Стратегической группы советников по поддержке реформ при Кабинете министров Украины Карел Хирман в интервью "Апострофу".

При этом эксперт напомнил о ситуации, которая сложилась в 1980-е годы, когда строилась транзитная труба через Украину в составе Советского Союза и Чехословакию до Западной Европы. Против этого проекта также резко выступали США и накладывали санкции на газовый проект.

"Но все равно эти трубы построили – во времена железного занавеса и на самом деле очень сильного противостояния, когда американская армия во многом контролировала ситуацию в Западной Германии – и газ из Сибири пошел в Западную Европу", – отметил Хирман.

Член Стратегической группы советников по поддержке реформ прогнозирует, что России скорее всего удастся построить "Северный поток-2".

"Когда и как – это на самом деле сейчас под вопросом. Но Украине рассчитывать на то, что все затянется, что Россия вынуждена будет сохранить транзит через Украину и так далее, мне кажется плохой стратегией", – резюмировал Хирман.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.