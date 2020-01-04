На Закарпатье раскрыли наглую схему обмана: в чем ее суть

На Закарпатье полицейские задержали мошенника из села Великий Раковец Иршавского района, который выманил у знакомых почти 9 млн грн под предлогом купли-продажи криптовалюты.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что схему 23-летний парень организовал еще в 2017 году.

"Когда потерпевшие поняли, что их обманули и никакого заработка на перепродаже биткоинив у них не будет, захотели вернуть свои деньги. Но мошенник внезапно исчез и долгое время скрывался", – заявили в полиции.

bloomchain.ru

На своих жертвах парень заработал 8,8 млн грн. 3 января мошенника все же задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 630 600 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, впреддверии новогодних праздников вновь активизировались мошенники, которые выманивают у украинцев миллионы гривен. В основном работают через SMS-сообщения и мошенничают с банковскими картами. За декабрь злоумышленники провернули несколько как новых, так и уже давно проверенных схем.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал