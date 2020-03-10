На заграничные визиты Зеленского выделят в два раза больше денег

Государственное управление делами запланировало повысить расходы на загранвизиты президента Владимира Зеленского и его делегации с 41,2 млн грн до 79,1 млн грн.

Об этом сообщают "Українські новини", ссылаясь на официальный ответ ГУД.

Кроме того, содержание государственных резиденций вырастет с 108,9 млн грн до 120,1 млн грн. Вместе с тем ГУД отмечает, что расходы на обслуживание и обеспечение деятельности президента в 2019 году составили около 905 млн грн, а в 2020 году запланированы на уровне 916 млн грн.

Владимир Зеленский Скриншот

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривал повышение расходов на президента на 4% - до 987 млн грн, однако Владимир Зеленский публично пообещал, что повышения не будет. В итоге Госуправление делами утвердило 916 млн грн на обслуживание главы государства в 2020 году, что на 3% меньше, чем в 2019-м.

В то же время из утвержденных на 2019 год 945 млн грн по факту было потрачено 904,8 млн грн, что меньше запланированной на 2020 год суммы – 916,2 млн грн.

Сокращение расходов запланировано на президентский автотранспорт (со 153 млн грн до 128,8 млн грн) и обеспечение функционирования государственного авиационного предприятия "Украина" (с 223,8 млн грн до 206,2 млн грн).

Финансирование остальных нужд в 2020 году предусмотрено на примерно том же уровне, что и в 2019-м.

Так, предусмотрено незначительное повышение расходов непосредственно на обеспечение деятельности Зеленского и Офиса президента – с 313 млн грн до 316,2 млн грн, на проведение официальных и представительских мероприятий при участии Зеленского – с 26,6 млн грн до 27,4 млн грн и на постоянное Представительство президента в Крыму (по факту – в Херсоне) – с 6,8 млн грн до 8,1 млн грн.

В свою очередь расходы запланировано незначительно сократить на авиаперевозку Зеленского по Украине – с 14,1 млн грн до 12 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году на обслуживание президента Украины Петра Порошенко, его Администрации и других служб потратили 1 млрд грн.

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