На языковой скандал с McDonald's Россия отреагировала фразой "дальше будет – скажи паляниця?"

Посольство России в США прокомментировало языковой скандал с McDonad's в Украине фразой "дальше будет скажи паляниця?".

Об этом посольство написал на своей странице в Twitter. На сообщение обратили внимание многие пользователи соцсети.

"Прекрасная речь заслуживает лучшего, чем ее изучения "с McDonald's". Меню в Киеве исключает языки нацменьшинств. В Москве она включает всех своих гостей. Если снова откроется в Крыму, меню должно быть составлено на всех официальных языках – русском, украинском и крымскотатарском", – сказано в сообщении.

Россия отреагировали на языковой скандал с McDonald's Twitter посольства России в США

Стоит отметить, что Крым с 2014 года оккупирован Россией, международное сообщество не признает полуостров как часть России. В частности, европейские страны и США ввели санкции против Москвы из-за аннексии.

Россия отреагировали на языковой скандал с McDonald's Twitter посольства России в США

Россия отреагировали на языковой скандал с McDonald's Twitter посольства России в США

Россия отреагировали на языковой скандал с McDonald's Twitter посольства России в США

Действия России вызвали реакцию у многих пользователей сети. Некоторые отметили неправильное написание слова Kyiv английском языке. Посольство РФ же написало – Kiev.

Реакция на сообщение посольства РФ Twitter посольства России в США

Реакция на сообщение посольства РФ Twitter Остапа Яриша

Реакция на сообщение посольства РФ Twitter Остапа Яриша

Реакция на сообщение посольства РФ Twitter посольства России в США

Другие же поинтересовались, а почему в меню российского McDonald's нет украинского и крымскотатарского языка?

Реакция на сообщение посольства РФ Twitter посольства России в США

"История с McDonald's так зацепила посольство России в США, что они запостили это к себе в твиттер с подписью: "Следующий шаг – скажи паляниця?! Слово паляниця во время Второй мировой использовали украинские националисты, чтобы определять русских". МакПаляниця. Звучит неплохо", – отметил пользователь Остап Ярыш.

Твит пользователя Остап Яриш Twitter Остапа Яриша

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в сети разгорелся скандал вокруг McDonald's Украина по поводу того, что в терминалах самообслуживания отсутствует русский язык.

Украинцы десятками мемов и шуток отреагировали на ситуацию вокруг компании McDonald's.

В частности, скандал мощно прокомментировал блогер и бизнесмен Алексей Давыденко.