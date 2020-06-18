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На языковой скандал с McDonald's Россия отреагировала фразой "дальше будет – скажи паляниця?"

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
2,2 т.
На языковой скандал с McDonald's Россия отреагировала фразой 'дальше будет – скажи паляниця?'

Посольство России в США прокомментировало языковой скандал с McDonad's в Украине фразой "дальше будет скажи паляниця?".

Об этом посольство написал на своей странице в Twitter. На сообщение обратили внимание многие пользователи соцсети.

"Прекрасная речь заслуживает лучшего, чем ее изучения "с McDonald's". Меню в Киеве исключает языки нацменьшинств. В Москве она включает всех своих гостей. Если снова откроется в Крыму, меню должно быть составлено на всех официальных языках – русском, украинском и крымскотатарском", – сказано в сообщении.

Россия отреагировали на языковой скандал с McDonald's

Россия отреагировали на языковой скандал с McDonald's

Стоит отметить, что Крым с 2014 года оккупирован Россией, международное сообщество не признает полуостров как часть России. В частности, европейские страны и США ввели санкции против Москвы из-за аннексии.

Россия отреагировали на языковой скандал с McDonald's

Россия отреагировали на языковой скандал с McDonald's

Россия отреагировали на языковой скандал с McDonald's

Россия отреагировали на языковой скандал с McDonald's

Россия отреагировали на языковой скандал с McDonald's

Россия отреагировали на языковой скандал с McDonald's

Действия России вызвали реакцию у многих пользователей сети. Некоторые отметили неправильное написание слова Kyiv английском языке. Посольство РФ же написало – Kiev.

Реакция на сообщение посольства РФ

Реакция на сообщение посольства РФ

Реакция на сообщение посольства РФ

Реакция на сообщение посольства РФ

Реакция на сообщение посольства РФ

Реакция на сообщение посольства РФ

Реакция на сообщение посольства РФ

Реакция на сообщение посольства РФ

Другие же поинтересовались, а почему в меню российского McDonald's нет украинского и крымскотатарского языка?

Реакция на сообщение посольства РФ

Реакция на сообщение посольства РФ

"История с McDonald's так зацепила посольство России в США, что они запостили это к себе в твиттер с подписью: "Следующий шаг – скажи паляниця?! Слово паляниця во время Второй мировой использовали украинские националисты, чтобы определять русских". МакПаляниця. Звучит неплохо", – отметил пользователь Остап Ярыш.

Твит пользователя Остап Яриш

Твит пользователя Остап Яриш

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в сети разгорелся скандал вокруг McDonald's Украина по поводу того, что в терминалах самообслуживания отсутствует русский язык.

Украинцы десятками мемов и шуток отреагировали на ситуацию вокруг компании McDonald's.

В частности, скандал мощно прокомментировал блогер и бизнесмен Алексей Давыденко.

РоссиясоцсетиMcDonald's
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  1. /Экономика