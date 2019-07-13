Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

На выходных в Украине подешевел доллар: свежий курс

3.3т Читать материал на украинском

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 15 июля на уровне 25,76 грн.

Как говорится в данных регулятора, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,98 гривни (на 12 июля - 29,12 гривни).

Новости
Новый курс доллара в Украине: аналитик назвал границу

При этом в банках доллар снизился на 1 копейку в продаже и установился на отметке в 26,10 грн/$.

Стоит отметить, что гривня также немного укрепилась по отношению в евро - европейская валюта подешевела на 1 копейку – до 29,4 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в пятницу, 12 июля, вырос на 6 копеек.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня евро
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel