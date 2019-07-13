На выходных в Украине подешевел доллар: свежий курс

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 15 июля на уровне 25,76 грн.

Как говорится в данных регулятора, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,98 гривни (на 12 июля - 29,12 гривни).

При этом в банках доллар снизился на 1 копейку в продаже и установился на отметке в 26,10 грн/$.

Стоит отметить, что гривня также немного укрепилась по отношению в евро - европейская валюта подешевела на 1 копейку – до 29,4 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в пятницу, 12 июля, вырос на 6 копеек.

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