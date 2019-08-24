Доллар на выходных вырос: появился свежий курс валют в Украине

Национальный банк Украины на 27 августа ослабил курс гривны на две копейки – до 25,06 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 23 августа.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2506,2890 гривны (+2,0193);

100 евро – 2773,2088 гривны (-2,2733)

Отмечается, что в пятый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на 6 копеек до 25,12 гривен за доллар, курс в покупке до 25,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 27,80 гривен за евро.

Доллар подорожал strana.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам аналитиков, в ближайшее время курс валют сохранит устойчивость и будет колебаться в районе 25,2 грн/$.

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