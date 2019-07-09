На Волыни правоохранители пришли с обысками в ГФС: разоблачена масштабная схема

В Главное управление Государственной фискальной службы в Волынской области пришли с обысками правоохранители по делу о нанесении ущерба государству на 190 млн гривен.

Об этом в Facebook написала первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко. Она сообщила, что ГБР, полиция и ГПУ сейчас проводят обыски в помещении ведомства.

"Следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Собственно говоря, они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент. В чем заключается схема: предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю. Впоследствии эти ТС перепродавали другим клиентам по поддельным документам", - написала замдиректора ГБР.

По словам Варченко, эти финансовые операции были "транзитными", то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики.

ГФС Волинь Online

В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов.

По предварительным подсчетам деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня сотрудники Госбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

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