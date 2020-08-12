На вилах вынесут обоих, – Криклий о сотрудничестве УЗ с Deutsche Bahn
"Укрзалізниця" вернется к идее сотрудничества и консалтинга с крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn после улучшения финансовой ситуации внутри компании.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Экономической правде".
"К Deutsche Bahn мы будем возвращаться, но когда в "Укрзалізниці" недостаток ликвидности, я боюсь, что нас не поймут, если мы закажем консалтинг на 80 млн гривен. Как минимум, на вилах вынесут или министерство, или "Укрзалізницю", или обоих", – подчеркнул он.
Криклий заявил, что трансформационные вещи важны, но сначала нужно "спасать человека, а затем улучшать его состояние".
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 января 2020 года Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с Deutsche Bahn. Этот альянс является логическим продолжением плана реструктуризации "Укрзалізниці", который анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года.
23 января власти Украины приняла решение отдать "Укрзалізніцю" в управление на 10 лет Deutsche Bahn AG.
28 апреля стало известно, что в Кабмине временно приостановили проект сотрудничества между "Укрзалізницею" и Deutsche Bahn.