На вилах вынесут обоих, – Криклий о сотрудничестве УЗ с Deutsche Bahn

"Укрзалізниця" вернется к идее сотрудничества и консалтинга с крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn после улучшения финансовой ситуации внутри компании.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Экономической правде".

"К Deutsche Bahn мы будем возвращаться, но когда в "Укрзалізниці" недостаток ликвидности, я боюсь, что нас не поймут, если мы закажем консалтинг на 80 млн гривен. Как минимум, на вилах вынесут или министерство, или "Укрзалізницю", или обоих", – подчеркнул он.

Криклий заявил, что трансформационные вещи важны, но сначала нужно "спасать человека, а затем улучшать его состояние".

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