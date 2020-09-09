Харьковский коксовый завод "Новомет", едва ли не единственное в Украине предприятие, производящее уникальный литейный кокс, похоже, стал объектом спланированной атаки. Завод сегодня обвиняют во всех возможных экологических грехах, прежде всего – в несоблюдении норм производства и превышении допустимых выбросов. В то же время официальные документы показывают, что ни один из параметров выбросов на заводе не превышает установленных значений.

Подробнее о ситуации – в материале "Апострофа".

Экологическая повестка всегда была для украинского общества достаточно непростой темой. С одной стороны – все, вроде бы, понимают важность вопроса сохранения и обеспечения чистоты окружающей среды. С другой – на уровне государственных органов власти этот вопрос обычно обсуждается по остаточному принципу. Поэтому, безусловно, важную роль играет активность различных экологических организаций, да и обычных граждан, помогающих "открыть глаза" на те, или иные проблемы экологического характера.

Однако иногда, когда дело касается отдельных предприятий, бывают случаи, что подобная активность выглядит какой-то уж слишком искусственной. Словно кто-то задается целью представить такое предприятие с максимально невыгодной в плане экологии точки зрения. При этом факты о состоянии экологии на таких предприятиях – могут намерено искажаться, правда – отбрасываться "за ненадобностью", а существующие относительно незначительные и технические проблемы – раздуваться до грандиозного, едва не апокалиптического масштаба.

Похоже, именно такая ситуация сегодня наблюдается вокруг одного из старейших украинских предприятий – Харьковского коксового завода, или "Коксового завода "Новомет", как его сейчас правильно называют.

Предприятие с почти вековой историей

Свою историю предприятие ведет с далекого 1931 года, когда было начато строительство исследовательской коксохимической установки. В 1932 строительство было завершено и предприятие начало работу, как исследовательская база для проектного института "Гипрококс". Более 60 лет здесь разрабатывали конструкции новых коксовых батарей, изучали технологию коксования в целом, и, конечно же, производили готовую продукцию.

Сегодня от других подобных коксовых предприятий Харьковский завод отличается наличием уникальной и довольно свежей со всех точек зрения технологии. Здесь с 2006 года находится в эксплуатации батарея №4-БИС на 25 камер с шириной 500 мм, позволяющих производить литейный кокс, отличающийся размером производимого куска, высокой прочностью и низким содержанием серы. Такая продукция сверхвостребована в отечественном и зарубежном металлургическом производстве. Кроме того предприятие производит каменноугольную смолу марки "А", используемую в Украине и странах ЕС для производства ценных химических продуктов и для электродной промышленности.

Стоит отметить, что последние несколько лет были для работников предприятия достаточно непростыми из-за споров вокруг его собственности. Однако в конце прошлого года в установленном законом порядке завод был передан в управление и ситуация начала стабилизироваться – производственный цикл возобновлен, отпуск продукции начал расти, а долги по зарплате выплачиваться.

В последние месяцы завод и его коллектив стали уверенно смотреть в будущее, строя новые планы по увеличению производства, а заодно и по техническому переоснащению предприятия, в том числе – и экологическому.

Но не тут-то было – на завод внезапно началась массированная "экологическая атака".

"Словно выключателем щелкнули…"

Абсолютно любое промышленное производство, давайте говорить откровенно, где бы оно не работало – в городах Украины, Америки, Азии, или экологически продвинутого Евросоюза - всегда будет работать с выбросами. Особенно если это касается такого процесса, как производство готовой коксовой продукции. И здесь приходится соблюдать баланс, некий компромисс – между экономическими интересами региона, которому идут налоговые отчисления, работников, для которых предприятие обеспечивает рабочие места, и вопросами экологической безопасности.

Чтобы этот баланс не был нарушен, важнейшая задача государственных органов, в чьей юрисдикции находятся подобные предприятия, обеспечить, чтобы население и экология региона страдали от выбросов как можно меньше. Для этого устанавливаются специальные нормативы, а за их соблюдением государство следит с помощью регулярных контролирующих мероприятий.

Заинтересованы следить за соблюдением экологических норм и сами руководители предприятий – ведь кому же захочется платить немалые экологические штрафы, портить имидж перед обществом и получать проблемы со здоровьем сотрудников.

Именно поэтому на Харьковском коксовом заводе экологический вопрос является одним из приоритетных. В частности, на предприятии существует собственная лаборатория, занимающаяся проблемами экологии. Помимо этого, на заводе ежеквартально проводятся проверки Лабораторным центром при Министерстве здравоохранения Украины.

Несмотря на это в августе в харьковских и всеукраинских информационных изданиях, а также в социальных сетях, начался массированный разгон информации, о том, что завод, якобы, чуть ли не умышленно травит окружающих жителей вредными химическими веществами.

На харьковское предприятие осуществили заказную атаку "Апостроф"

"Такое впечатление, – рассказывает директор "Коксового завода "Новомет" Максим Бондарев, – что кто-то щелкнул выключателем, и на нашем предприятии внезапно появилась мишень для забрасывания его разными гадостями. Причем, выдумывают совсем уж несуразные вещи – о каких-то "оранжевых осадках", о превышении "в тысячи раз" концентраций пыли в воздухе, о "ядовитом газе в квартирах". При этом непонятными лицами на предприятие регулярно вызываются пожарные, а также полиция под абсолютно ложными предлогами. В соцсетях с целью спровоцировать недовольство людей также регулярно появляется ложная информация о каких-то выбросах, из-за которых люди чуть ли не падают с приступами. Все это, безусловно, нисколько не соответствует действительности".

По словам директора, никто не утверждает, что предприятие не производит выбросов. Однако за их концентрацией строго следят, и все они находятся в допустимых пределах. А для защиты людей в близлежащих домах на предприятии создана специальная, предусмотренная законодательством санитарная зона.

"Было бы глупо и безответственно утверждать, что наш завод совсем "не дымит". Однако живущее поблизости население, как это и предусмотрено экологическими нормами, защищено санитарной зоной – от 500 м до километра. При этом мы регулярно проводим анализы выбросов, чтобы гарантировать безопасность для людей. К тому же – ведь мы и сами здесь трудимся, у нас огромный коллектив. Неужели кто-то думает, что мы сами себе враги?", – задается вопросом Бондарев.

Важно отметить, что ни одна из проверок Лабораторным центром при Министерстве охраны здоровья Украины Харьковского коксозавода за последние месяцы не выявила каких-то превышений норм выбросов на предприятии. Об этом однозначно говорят официальные документы, которые есть в распоряжении редакции. Обратите внимание - ни один показатель выброса потенциально вредных веществ не превышает ПДК – предельно допустимую концентрацию.

Так откуда же берутся фейки о "газовых атаках" и "оранжевых осадках"? Версий о том, с какой целью "заказали" Харьковский коксовый завод, существует сразу несколько. Причем, похоже, эти цели могут быть взаимосвязаны.

Версия "лакомый кусок"

Как уже упоминалось, в последние месяцы предприятие, которое ранее переживало определенные трудности, начало уверенно выходить из пике.

Предприятие обеспечивает рабочие места для 340 человек. Полностью сформирован портфель заказчиков завода и законтрактована продукция на текущий год. Погашена значительная часть убытков, "заработанных" предыдущим руководством. Намечены планы модернизации производства, в том числе – экологической модернизации. Решается вопрос стабильной и своевременной выплаты зарплаты. Ежемесячно в бюджеты перечисляются существенные суммы налогов.

Все это, конечно же, стало возможным благодаря серьезным инвестициям, которое вложил в него нынешний управитель.

"И вот сегодня, когда мы, фактически, вытащили завод из ямы, на нас начинается атака. Причем, замечу, что это же не только в прессе – это и различные петиции, заявления в правоохранительные органы. Доходит до смешного - вот, некая барышня-активистка произвела какие-то, якобы, "замеры" с помощью собственного "измерительного прибора", который непонятно откуда взяла. И на основании полученных результатов пишет заявление в органы. Вы себе представляете абсурдность ситуации? Целая лаборатория регулярно проверяет и делает выводы, что все в порядке -а тут тетенька с "личным прибором" – и прокуратура заводит производство", – говорит директор предприятия.

Прокуратура завела производство по делу завода "Новомет" "Апостроф"

"По мне, так это как минимум наводит на размышления, что кто-то очень заинтересован в нашем заводе. Кто-то, кто не прочь использовать и эко-активистов, и правоохранителей, и даже министерских чиновников, чтобы заполучить предприятие, куда мы вложили огромный труд и средства. Все это слишком уж напоминает подготовку к самому обычному рейдерству", – считает Бондарев.

Лишним свидетельством версии рейдерства, причем, похоже, организованного при поддержке представителей власти, выступает просто нереальная скорость реакции правоохранителей на сумбурное заявление активистки – уже спустя пару дней те были у ворот предприятия с постановлением суда на проведение обыска.

Кроме того, на уровне Министерства энергетики и защиты окружающей среды (на тот момент именно оно было регулятором) по непонятным причинам зависли разрешительные документы для завода, необходимые для его полноценной работы. В частности, еще в марте 2020 года предприятием был подан доработанный пакет документов на получение разрешений на выбросы. Однако чиновники министерства документы завода проигнорировали, и адекватного ответа нет до сих пор нет (хотя по закону на него полагается месяц). Чиновники просто пеняют на карантин.

Тогда предприятие направило письмо о так называемом "молчаливом согласии" – с целью подтвердить, что с момента истечения сроков, установленных для рассмотрения соответствующих документов, ООО "Коксовый завод "Новомет" имеет право осуществлять легитимную деятельность по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками на основании статьи 41 Закона Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности". Ответа предприятие вновь не дождалось. Как и ответа на ряд писем в уже новое Министерство – защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Версия "эко-рэкет"

В последнее годы в Украине набирает обороты такое нелицеприятное явление, как "экологический рэкет". Диапазон применения этого средства незаконного получения денег становится все шире: шантажу подвергаются как классические промышленные производства, так и жилые застройщики, владельцы автозаправок, и вообще любые компании, хоть как-то связанные с экологическим аспектом.

Схема выбивания денег, обычно, используется одна и та же – сперва создается видимость общественной активности – для этого в СМИ и социальных сетях умышленно нагнетается истерия, затем выводятся пикеты из местных жителей. Если объект атаки сопротивляется – к процессу нагнетания тем или иным способом могут быть подключены правоохранительные органы. А уже потом, когда предприятие полностью "осознало" потенциальные проблемы - к его руководителям приходят с предложением "замять вопрос" за определенную мзду.

Важно отметить, от организаторов подобной схемы шантажа ее реализация подчас требует самых минимальных усилий. Дело в том, что с помощью экологических вопросов, ввиду их постоянной актуальности, всегда очень просто "завести" активную часть населения. Проще говоря, эко-рэкетирам даже не нужно дополнительно экономически стимулировать людей (хотя такое тоже нередко бывает) – достаточно просто запустить среди них страшилки "о смертельной экологической опасности", "грязных выбросах" и "оранжевых осадках". А потом подбросить идею протестных акций – и те организуются сами.

В ситуации с Коксовым заводом "Новомет" мы сейчас можем наблюдать практически классический сценарий реализации подобной схемы. Присутствуют все элементы – умышленный ажиотаж в прессе и соцсетях (помните, информационная атака началась вдруг, как по выключателю?), фейковые рассказы и фото о "химических выбросах", пикеты в городе, заявления в правоохранительные органы под надуманными предлогами.

Ну, и, самое главное, на руководителей предприятия уже пытались выйти с предложением "порешать все по-тихому".

Версия "политический шантаж"

Здесь речь может идти об использовании экологических вопросов как для самопиара, так и в качестве инструмента политического давления. В случае с Харьковским коксовым заводом – он элементарно мог стать средством, с помощью которого противники нынешнего руководителя Харькова пытаются отнять у него очки накануне местных выборов.

В условиях экологической истерии, пусть и раздуваемой под фейковыми предлогами, руководство города просто вынуждено как-то реагировать на происходящее. В то же время – там понимают ценность предприятия для города – это налоги, это рабочие места, это, в конце концов, продукция, жизненно необходимая предприятиям страны.

Получается, что мэрия и горсовет находятся в неком "шпагате" – с одной стороны, работа очень важна для города, с другой – расшатанное общество требует реакции, иначе можно потерять очки перед выборами. Остается лишь надеяться, что власти города правильно оценят ситуацию и не пойдут на поводу у шантажистов.

Впрочем, как уже упоминалось, цели, которые ставят противники предприятия, могут быть комбинированными. Так, давление на власть города вполне может быть способом "зарейдерить" предприятие, либо, опять же, средством элементарно выбить с его владельцев денег.

Дайте людям работать

Работники Коксового завода "Новомет", опрошенные редакцией, возмущены неприкрытой атакой на свое предприятие. Они утверждают, что на заводе применяются технологии, которые полностью исключают тот уровень выбросов, фейки о котором сегодня умышленно распространяются.

"В последнее время на предприятии заметны достаточно позитивные тенденции – производство стабилизируется, выходит на нужный уровень. Есть регулярные поставки сырья, отгрузка готовой продукции. Поэтому на этом фоне достаточно неприятно наблюдать за всеми этими слухами. Конечно, у нашего завода, как и у любого другого подобного предприятия, есть какие-то выбросы. Однако наши – всегда в пределах нормы! Вот, я заметила тенденцию – "пахнуть" наше предприятие почему-то начинает обычно перед какими-то важными выборами. В другие периоды не пахнет, а сейчас почему-то нюх прорезался. Просто, думаю, каждому из политических игроков хочется попиариться на наших выбросах", – рассказала сотрудница завода Елена.

Она с 2003 года работала инженером-технологом предприятия, а последние полтора года трудится в лаборатории и отделе технического контроля.

"У нас множество народа проработала на заводе десятилетиями. Только недавно ушел один из сотрудников, ушел в 82 года. Причем по возрасту, а не по состоянию здоровья, то есть из-за какого-то мифического "вредного производства". Потому что в этом отношении у нас всегда было под контролем - мы не только сами проверяем, но и регулярно заказываем проверку в официальной государственной лаборатории", – говорит Елена.

Подтверждает ее слова и заместитель главного инженера завода по охране окружающей среды Сергей Егоров.

"Все слухи о чрезмерных выбросах, загрязнении, которые сегодня ходят о нашем предприятии в интернете- не более, чем плод воображения людей, которые их выдумывают. Как и фейковые картинки, которые их иллюстрируют – с огромными облаками дыма, от которого, кажется, сейчас "все умрут". Потому что на подобных картинках изображен какой угодно завод, но только не наш. А народ, получается, этому всему верит. И доказать правду практически невозможно", – говорит Егоров, демонстрируя, как выглядит завод в реальности, и в версии псевдо-активистов.

О заводе "Новомет" осуществили атаку "Апостроф"

"На днях стал свидетелем одного показательного эпизода – когда к рабочему коксового цеха нашего завода пристали журналисты, мол, расскажи как тут у вас все плохо с экологией. Так он их отшил – мол, нечего тут выдумывать, у нас с этим все в порядке, а все слухи – просто кампания, чтобы закрыть предприятие, которое кормит порядка тысячи, если не больше, харьковчан. Тем более, нужно понимать, что у нас сейчас работает достаточно свежая батарея, разработанная "Гипрококсом", которая предусматривает беспылевую выдачу кокса и максимально отвечает любым, самым жестким экологическим требованиям", – рассказал зам главного инженера.

Для справки – на предприятии применяется технология мокрого тушения кокса, в результате которой образуется водяной пар. Аналогичная технология используется на множестве ведущих аналогичных предприятий в мире. При этом на "Новомете" используется техническая вода, которая проходит предварительную очистку, и завод не сливает загрязненную воду в почву или городскую канализацию.

Что касается, якобы, выброса сверхядовитых химических веществ – вроде диоксина, синильной кислоты, ртути и т.д., о которых вопят псевдо-активисты на местных пабликах, то они даже теоретически не могут выделяться при производстве кокса. Им просто неоткуда взяться. Те же промышленные отходы, которые действительно вырабатываются – утилизируются на договорных отношениях специальными организациями, имеющими соответствующие лицензии.

"К слову наш район, где расположен завод, по официальной информации не входит в число загрязненных районов Харькова. При этом наше предприятие работало, как и сейчас. Но вот, к нынешней осени, завод неожиданно "запах". Нет, конечно, можно было предположить, что народ поприезжал с чистого воздуха, с дач да морей, и у людей резко обострился нюх. Но я все-таки вижу более банальную причину – кто-то на нас просто давит, с целью получить для себя выгоду. И использует для этого активистов и обычных граждан", – резюмирует руководитель предприятия Бондарев.

Сумеют ли правоохранители и экологическая инспекция, которые сегодня проверяют предприятие, разобраться в ситуации, покажет время. Ведь во всем мире подобным крупным предприятиям, обеспечивающим рабочие места и налоги в казну – правительства помогают. Тем более, в непростые времена коронавирусного кризиса. У нас же – наоборот пытаются ставить палки в колеса. Очевидно, что так быть не должно.

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