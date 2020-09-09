На завод "Новомет" осуществили атаку. UA Харків
Харьковский коксовый завод "Новомет", едва ли не единственное в Украине предприятие, производящее уникальный литейный кокс, похоже, стал объектом спланированной атаки. Завод сегодня обвиняют во всех возможных экологических грехах, прежде всего – в несоблюдении норм производства и превышении допустимых выбросов. В то же время официальные документы показывают, что ни один из параметров выбросов на заводе не превышает установленных значений.
Подробнее о ситуации – в материале "Апострофа".
Экологическая повестка всегда была для украинского общества достаточно непростой темой. С одной стороны – все, вроде бы, понимают важность вопроса сохранения и обеспечения чистоты окружающей среды. С другой – на уровне государственных органов власти этот вопрос обычно обсуждается по остаточному принципу. Поэтому, безусловно, важную роль играет активность различных экологических организаций, да и обычных граждан, помогающих "открыть глаза" на те, или иные проблемы экологического характера.
Однако иногда, когда дело касается отдельных предприятий, бывают случаи, что подобная активность выглядит какой-то уж слишком искусственной. Словно кто-то задается целью представить такое предприятие с максимально невыгодной в плане экологии точки зрения. При этом факты о состоянии экологии на таких предприятиях – могут намерено искажаться, правда – отбрасываться "за ненадобностью", а существующие относительно незначительные и технические проблемы – раздуваться до грандиозного, едва не апокалиптического масштаба.
Похоже, именно такая ситуация сегодня наблюдается вокруг одного из старейших украинских предприятий – Харьковского коксового завода, или "Коксового завода "Новомет", как его сейчас правильно называют.
Свою историю предприятие ведет с далекого 1931 года, когда было начато строительство исследовательской коксохимической установки. В 1932 строительство было завершено и предприятие начало работу, как исследовательская база для проектного института "Гипрококс". Более 60 лет здесь разрабатывали конструкции новых коксовых батарей, изучали технологию коксования в целом, и, конечно же, производили готовую продукцию.
Сегодня от других подобных коксовых предприятий Харьковский завод отличается наличием уникальной и довольно свежей со всех точек зрения технологии. Здесь с 2006 года находится в эксплуатации батарея №4-БИС на 25 камер с шириной 500 мм, позволяющих производить литейный кокс, отличающийся размером производимого куска, высокой прочностью и низким содержанием серы. Такая продукция сверхвостребована в отечественном и зарубежном металлургическом производстве. Кроме того предприятие производит каменноугольную смолу марки "А", используемую в Украине и странах ЕС для производства ценных химических продуктов и для электродной промышленности.
Стоит отметить, что последние несколько лет были для работников предприятия достаточно непростыми из-за споров вокруг его собственности. Однако в конце прошлого года в установленном законом порядке завод был передан в управление и ситуация начала стабилизироваться – производственный цикл возобновлен, отпуск продукции начал расти, а долги по зарплате выплачиваться.
В последние месяцы завод и его коллектив стали уверенно смотреть в будущее, строя новые планы по увеличению производства, а заодно и по техническому переоснащению предприятия, в том числе – и экологическому.
Но не тут-то было – на завод внезапно началась массированная "экологическая атака".
Абсолютно любое промышленное производство, давайте говорить откровенно, где бы оно не работало – в городах Украины, Америки, Азии, или экологически продвинутого Евросоюза - всегда будет работать с выбросами. Особенно если это касается такого процесса, как производство готовой коксовой продукции. И здесь приходится соблюдать баланс, некий компромисс – между экономическими интересами региона, которому идут налоговые отчисления, работников, для которых предприятие обеспечивает рабочие места, и вопросами экологической безопасности.
Чтобы этот баланс не был нарушен, важнейшая задача государственных органов, в чьей юрисдикции находятся подобные предприятия, обеспечить, чтобы население и экология региона страдали от выбросов как можно меньше. Для этого устанавливаются специальные нормативы, а за их соблюдением государство следит с помощью регулярных контролирующих мероприятий.
Заинтересованы следить за соблюдением экологических норм и сами руководители предприятий – ведь кому же захочется платить немалые экологические штрафы, портить имидж перед обществом и получать проблемы со здоровьем сотрудников.
Именно поэтому на Харьковском коксовом заводе экологический вопрос является одним из приоритетных. В частности, на предприятии существует собственная лаборатория, занимающаяся проблемами экологии. Помимо этого, на заводе ежеквартально проводятся проверки Лабораторным центром при Министерстве здравоохранения Украины.
Несмотря на это в августе в харьковских и всеукраинских информационных изданиях, а также в социальных сетях, начался массированный разгон информации, о том, что завод, якобы, чуть ли не умышленно травит окружающих жителей вредными химическими веществами.
На харьковское предприятие осуществили заказную атаку "Апостроф"
"Такое впечатление, – рассказывает директор "Коксового завода "Новомет" Максим Бондарев, – что кто-то щелкнул выключателем, и на нашем предприятии внезапно появилась мишень для забрасывания его разными гадостями. Причем, выдумывают совсем уж несуразные вещи – о каких-то "оранжевых осадках", о превышении "в тысячи раз" концентраций пыли в воздухе, о "ядовитом газе в квартирах". При этом непонятными лицами на предприятие регулярно вызываются пожарные, а также полиция под абсолютно ложными предлогами. В соцсетях с целью спровоцировать недовольство людей также регулярно появляется ложная информация о каких-то выбросах, из-за которых люди чуть ли не падают с приступами. Все это, безусловно, нисколько не соответствует действительности".
По словам директора, никто не утверждает, что предприятие не производит выбросов. Однако за их концентрацией строго следят, и все они находятся в допустимых пределах. А для защиты людей в близлежащих домах на предприятии создана специальная, предусмотренная законодательством санитарная зона.
"Было бы глупо и безответственно утверждать, что наш завод совсем "не дымит". Однако живущее поблизости население, как это и предусмотрено экологическими нормами, защищено санитарной зоной – от 500 м до километра. При этом мы регулярно проводим анализы выбросов, чтобы гарантировать безопасность для людей. К тому же – ведь мы и сами здесь трудимся, у нас огромный коллектив. Неужели кто-то думает, что мы сами себе враги?", – задается вопросом Бондарев.
Важно отметить, что ни одна из проверок Лабораторным центром при Министерстве охраны здоровья Украины Харьковского коксозавода за последние месяцы не выявила каких-то превышений норм выбросов на предприятии. Об этом однозначно говорят официальные документы, которые есть в распоряжении редакции. Обратите внимание - ни один показатель выброса потенциально вредных веществ не превышает ПДК – предельно допустимую концентрацию.
Так откуда же берутся фейки о "газовых атаках" и "оранжевых осадках"? Версий о том, с какой целью "заказали" Харьковский коксовый завод, существует сразу несколько. Причем, похоже, эти цели могут быть взаимосвязаны.
Как уже упоминалось, в последние месяцы предприятие, которое ранее переживало определенные трудности, начало уверенно выходить из пике.
Предприятие обеспечивает рабочие места для 340 человек. Полностью сформирован портфель заказчиков завода и законтрактована продукция на текущий год. Погашена значительная часть убытков, "заработанных" предыдущим руководством. Намечены планы модернизации производства, в том числе – экологической модернизации. Решается вопрос стабильной и своевременной выплаты зарплаты. Ежемесячно в бюджеты перечисляются существенные суммы налогов.
Все это, конечно же, стало возможным благодаря серьезным инвестициям, которое вложил в него нынешний управитель.
"И вот сегодня, когда мы, фактически, вытащили завод из ямы, на нас начинается атака. Причем, замечу, что это же не только в прессе – это и различные петиции, заявления в правоохранительные органы. Доходит до смешного - вот, некая барышня-активистка произвела какие-то, якобы, "замеры" с помощью собственного "измерительного прибора", который непонятно откуда взяла. И на основании полученных результатов пишет заявление в органы. Вы себе представляете абсурдность ситуации? Целая лаборатория регулярно проверяет и делает выводы, что все в порядке -а тут тетенька с "личным прибором" – и прокуратура заводит производство", – говорит директор предприятия.
Прокуратура завела производство по делу завода "Новомет" "Апостроф"
"По мне, так это как минимум наводит на размышления, что кто-то очень заинтересован в нашем заводе. Кто-то, кто не прочь использовать и эко-активистов, и правоохранителей, и даже министерских чиновников, чтобы заполучить предприятие, куда мы вложили огромный труд и средства. Все это слишком уж напоминает подготовку к самому обычному рейдерству", – считает Бондарев.
Лишним свидетельством версии рейдерства, причем, похоже, организованного при поддержке представителей власти, выступает просто нереальная скорость реакции правоохранителей на сумбурное заявление активистки – уже спустя пару дней те были у ворот предприятия с постановлением суда на проведение обыска.
Кроме того, на уровне Министерства энергетики и защиты окружающей среды (на тот момент именно оно было регулятором) по непонятным причинам зависли разрешительные документы для завода, необходимые для его полноценной работы. В частности, еще в марте 2020 года предприятием был подан доработанный пакет документов на получение разрешений на выбросы. Однако чиновники министерства документы завода проигнорировали, и адекватного ответа нет до сих пор нет (хотя по закону на него полагается месяц). Чиновники просто пеняют на карантин.
Тогда предприятие направило письмо о так называемом "молчаливом согласии" – с целью подтвердить, что с момента истечения сроков, установленных для рассмотрения соответствующих документов, ООО "Коксовый завод "Новомет" имеет право осуществлять легитимную деятельность по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками на основании статьи 41 Закона Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности". Ответа предприятие вновь не дождалось. Как и ответа на ряд писем в уже новое Министерство – защиты окружающей среды и природных ресурсов.
В последнее годы в Украине набирает обороты такое нелицеприятное явление, как "экологический рэкет". Диапазон применения этого средства незаконного получения денег становится все шире: шантажу подвергаются как классические промышленные производства, так и жилые застройщики, владельцы автозаправок, и вообще любые компании, хоть как-то связанные с экологическим аспектом.
Схема выбивания денег, обычно, используется одна и та же – сперва создается видимость общественной активности – для этого в СМИ и социальных сетях умышленно нагнетается истерия, затем выводятся пикеты из местных жителей. Если объект атаки сопротивляется – к процессу нагнетания тем или иным способом могут быть подключены правоохранительные органы. А уже потом, когда предприятие полностью "осознало" потенциальные проблемы - к его руководителям приходят с предложением "замять вопрос" за определенную мзду.
Важно отметить, от организаторов подобной схемы шантажа ее реализация подчас требует самых минимальных усилий. Дело в том, что с помощью экологических вопросов, ввиду их постоянной актуальности, всегда очень просто "завести" активную часть населения. Проще говоря, эко-рэкетирам даже не нужно дополнительно экономически стимулировать людей (хотя такое тоже нередко бывает) – достаточно просто запустить среди них страшилки "о смертельной экологической опасности", "грязных выбросах" и "оранжевых осадках". А потом подбросить идею протестных акций – и те организуются сами.
В ситуации с Коксовым заводом "Новомет" мы сейчас можем наблюдать практически классический сценарий реализации подобной схемы. Присутствуют все элементы – умышленный ажиотаж в прессе и соцсетях (помните, информационная атака началась вдруг, как по выключателю?), фейковые рассказы и фото о "химических выбросах", пикеты в городе, заявления в правоохранительные органы под надуманными предлогами.
Ну, и, самое главное, на руководителей предприятия уже пытались выйти с предложением "порешать все по-тихому".
Здесь речь может идти об использовании экологических вопросов как для самопиара, так и в качестве инструмента политического давления. В случае с Харьковским коксовым заводом – он элементарно мог стать средством, с помощью которого противники нынешнего руководителя Харькова пытаются отнять у него очки накануне местных выборов.
В условиях экологической истерии, пусть и раздуваемой под фейковыми предлогами, руководство города просто вынуждено как-то реагировать на происходящее. В то же время – там понимают ценность предприятия для города – это налоги, это рабочие места, это, в конце концов, продукция, жизненно необходимая предприятиям страны.
Получается, что мэрия и горсовет находятся в неком "шпагате" – с одной стороны, работа очень важна для города, с другой – расшатанное общество требует реакции, иначе можно потерять очки перед выборами. Остается лишь надеяться, что власти города правильно оценят ситуацию и не пойдут на поводу у шантажистов.
Впрочем, как уже упоминалось, цели, которые ставят противники предприятия, могут быть комбинированными. Так, давление на власть города вполне может быть способом "зарейдерить" предприятие, либо, опять же, средством элементарно выбить с его владельцев денег.
Работники Коксового завода "Новомет", опрошенные редакцией, возмущены неприкрытой атакой на свое предприятие. Они утверждают, что на заводе применяются технологии, которые полностью исключают тот уровень выбросов, фейки о котором сегодня умышленно распространяются.
"В последнее время на предприятии заметны достаточно позитивные тенденции – производство стабилизируется, выходит на нужный уровень. Есть регулярные поставки сырья, отгрузка готовой продукции. Поэтому на этом фоне достаточно неприятно наблюдать за всеми этими слухами. Конечно, у нашего завода, как и у любого другого подобного предприятия, есть какие-то выбросы. Однако наши – всегда в пределах нормы! Вот, я заметила тенденцию – "пахнуть" наше предприятие почему-то начинает обычно перед какими-то важными выборами. В другие периоды не пахнет, а сейчас почему-то нюх прорезался. Просто, думаю, каждому из политических игроков хочется попиариться на наших выбросах", – рассказала сотрудница завода Елена.
Она с 2003 года работала инженером-технологом предприятия, а последние полтора года трудится в лаборатории и отделе технического контроля.
"У нас множество народа проработала на заводе десятилетиями. Только недавно ушел один из сотрудников, ушел в 82 года. Причем по возрасту, а не по состоянию здоровья, то есть из-за какого-то мифического "вредного производства". Потому что в этом отношении у нас всегда было под контролем - мы не только сами проверяем, но и регулярно заказываем проверку в официальной государственной лаборатории", – говорит Елена.
Подтверждает ее слова и заместитель главного инженера завода по охране окружающей среды Сергей Егоров.
"Все слухи о чрезмерных выбросах, загрязнении, которые сегодня ходят о нашем предприятии в интернете- не более, чем плод воображения людей, которые их выдумывают. Как и фейковые картинки, которые их иллюстрируют – с огромными облаками дыма, от которого, кажется, сейчас "все умрут". Потому что на подобных картинках изображен какой угодно завод, но только не наш. А народ, получается, этому всему верит. И доказать правду практически невозможно", – говорит Егоров, демонстрируя, как выглядит завод в реальности, и в версии псевдо-активистов.
О заводе "Новомет" осуществили атаку "Апостроф"
"На днях стал свидетелем одного показательного эпизода – когда к рабочему коксового цеха нашего завода пристали журналисты, мол, расскажи как тут у вас все плохо с экологией. Так он их отшил – мол, нечего тут выдумывать, у нас с этим все в порядке, а все слухи – просто кампания, чтобы закрыть предприятие, которое кормит порядка тысячи, если не больше, харьковчан. Тем более, нужно понимать, что у нас сейчас работает достаточно свежая батарея, разработанная "Гипрококсом", которая предусматривает беспылевую выдачу кокса и максимально отвечает любым, самым жестким экологическим требованиям", – рассказал зам главного инженера.
Для справки – на предприятии применяется технология мокрого тушения кокса, в результате которой образуется водяной пар. Аналогичная технология используется на множестве ведущих аналогичных предприятий в мире. При этом на "Новомете" используется техническая вода, которая проходит предварительную очистку, и завод не сливает загрязненную воду в почву или городскую канализацию.
Что касается, якобы, выброса сверхядовитых химических веществ – вроде диоксина, синильной кислоты, ртути и т.д., о которых вопят псевдо-активисты на местных пабликах, то они даже теоретически не могут выделяться при производстве кокса. Им просто неоткуда взяться. Те же промышленные отходы, которые действительно вырабатываются – утилизируются на договорных отношениях специальными организациями, имеющими соответствующие лицензии.
"К слову наш район, где расположен завод, по официальной информации не входит в число загрязненных районов Харькова. При этом наше предприятие работало, как и сейчас. Но вот, к нынешней осени, завод неожиданно "запах". Нет, конечно, можно было предположить, что народ поприезжал с чистого воздуха, с дач да морей, и у людей резко обострился нюх. Но я все-таки вижу более банальную причину – кто-то на нас просто давит, с целью получить для себя выгоду. И использует для этого активистов и обычных граждан", – резюмирует руководитель предприятия Бондарев.
Сумеют ли правоохранители и экологическая инспекция, которые сегодня проверяют предприятие, разобраться в ситуации, покажет время. Ведь во всем мире подобным крупным предприятиям, обеспечивающим рабочие места и налоги в казну – правительства помогают. Тем более, в непростые времена коронавирусного кризиса. У нас же – наоборот пытаются ставить палки в колеса. Очевидно, что так быть не должно.
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