На украинской таможне решили найти топ-руководителя за три дня, два из которых – выходные

На должность заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины хотят найти человека за три дня, два из которых приходится на выходные.

Соответствующая вакансия появилась на новом портале Государственных вакансий. Заработная плата для топ-руководителя указана 26,5 тысяч гривен. Сообщение появилось на сайте 4 декабря, а конечный срок подачи заявки – 7 декабря.

Заместителя главы ГТС хотят найти за 3 дня

"Государственная таможенная служба ищет себе заместителя председателя. Срок подачи документов 3 дня, два из которых – выходные", – прокомментировала ситуацию нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк в своем телеграмм канале.

Сроки подачи документов пришлись на выходные дни

К вакансии указаны следующие требования:

1. Степень высшего образования – не ниже магистра.

2. Общий стаж работы – не менее семи лет;

- опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере таможенного дела и бюджетной сфере – не менее трех лет.

3. Свободное владение государственным языком.

4. Владение иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы (английский и/или французский).

Приказ о размещении вакансии заместителя главы ГТС Сайт новой государственной службы

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Галицкая таможня Гостаможслужбы разместила вакансию на должность главного госинспектора по противодействию таможенным правонарушениям с окладом 5500 грн.

В октябре разместили вакансию на должность главы Государственной таможенной службы. Оклад чиновника, который должен бороться с многомиллиардной контрабандой, определили в сумму менее тысячи евро – 29,4 тыс. грн.

18 ноября Кабинет министров назначил Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы.