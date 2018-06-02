Мороженое в Украине опасно: как обманывают покупателей

В Украине сейчас полностью отсутствует система контроля за качеством мороженого и соответствием состава, который указывают производители на упаковке.

Об этом в эфире ObozTV заявил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"В детстве купишь мороженое, оно через 5-7 минут начинает течь, стаканчик протекает. Недавно купил себе мороженое 47-33 – это ДСТУ (Державний стандарт України. - Ред.), которое гарантирует, что там нет кроме молочных жиров никаких других. Стаканчик мне не нравится, выбросил в мусорник. Прихожу выкинуть мусор утром, а мороженное не растаяло за сутки. Думаю, ничего себе. Случайность? Ничего подобного", - подчеркнул он.

Кроме того, Несмиянов обратил внимание на продление срока хранения лакомства.

"Раньше мороженое хранилось 10-12 месяцев. Сегодня подходишь и есть мороженое, которое хранится два года. Как они умудрились продлить жизнь мороженому? Ребята решили, что зачем прострочку выкидывать, если можно добавить химические элементы и продавать два года. В нашей стране, где идет системное отключение электроэнергии, производитель почему-то решил, что два года можно удерживать одну и ту же температуру. Полный маразм", - добавил общественный деятель.

Не лучшим образом дело обстоит и с развесным мороженым джелато, которое продают на улицах.

"Ложечки мыть негде. Вместо того, чтобы к каждому сорту купить ложечку, они завели одну и моют в грязной воде. Проверяли возле метро "Университет", смотрю в ту воду, а там муха плавает. Муху мы спасли, но потребителей - не думаю", - добавил Несмиянов.

Также он посоветовал не ориентироваться на цену продукта как показатель качества.

"Ребята, которые подделывают, поняли этот лайфхак. Сегодня самое дорогое купишь и можешь на тот свет отправиться. Подделывают все, контроля же нет", - заключил активист.

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