"Прочувствуют все": стало известно, как "адские" санкции США ударят по россиянам

Новые санкции США против РФ напрямую не затронут простых россиян, но так или иначе приведут к новому циклу экономического кризиса в стране.

Такое мнение высказал в блоге на OBOZREVATEL экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Он подчеркнул, что уровень долларизации российской экономики за последние 20 лет очень упал.

"Надо сказать, что простые граждане на такси в булочную не ездят и долларами не рассчитываются. Уровень долларизации российской экономики за последние два десятилетия очень упал. Не думаю, что обычные люди впрямую прочувствуют на себе такие запреты со стороны США, ведь менять доллары в обменниках можно будет по-прежнему. Думаю, многие, несмотря на то, что в смысле сбережения денег евро более выгоден, останутся с долларом", - пояснил он.

В то же время он считает, что новые санкции США в любом случае приведут к некой волне неопределенности внутри страны.

"Однако новая волна неопределенности, осложнение механизма международных платежей безусловно приведет к удорожанию банковских операций, невозможности для многих предприятий кредитоваться, а значит – к новому циклу экономического кризиса. И вот это прочувствуют уже все граждане", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за анонса новых ограничительных мер США официальный курс российской валюты демонстрировал резкое падение в течении недели.

Министр финансов РФ Антон Силуанов уже пригрозил, что в ответ на санкции Россия продолжит избавляться от американских ценных бумаг и увеличивать расчеты в национальной валюте. После этого заявления многие эксперты уже предрекли России доллар по 100 рублей.