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МирСпорт

"Прочувствуют все": стало известно, как "адские" санкции США ударят по россиянам

4.6тЧитать новость на украинском

Новые санкции США против РФ напрямую не затронут простых россиян, но так или иначе приведут к новому циклу экономического кризиса в стране.

Такое мнение высказал в блоге на OBOZREVATEL экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Он подчеркнул, что уровень долларизации российской экономики за последние 20 лет очень упал.

"Надо сказать, что простые граждане на такси в булочную не ездят и долларами не рассчитываются. Уровень долларизации российской экономики за последние два десятилетия очень упал. Не думаю, что обычные люди впрямую прочувствуют на себе такие запреты со стороны США, ведь менять доллары в обменниках можно будет по-прежнему. Думаю, многие, несмотря на то, что в смысле сбережения денег евро более выгоден, останутся с долларом", - пояснил он.

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В то же время он считает, что новые санкции США в любом случае приведут к некой волне неопределенности внутри страны.

"Однако новая волна неопределенности, осложнение механизма международных платежей безусловно приведет к удорожанию банковских операций, невозможности для многих предприятий кредитоваться, а значит – к новому циклу экономического кризиса. И вот это прочувствуют уже все граждане", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за анонса новых ограничительных мер США официальный курс российской валюты демонстрировал резкое падение в течении недели.

Министр финансов РФ Антон Силуанов уже пригрозил, что в ответ на санкции Россия продолжит избавляться от американских ценных бумаг и увеличивать расчеты в национальной валюте. После этого заявления многие эксперты уже предрекли России доллар по 100 рублей.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персона
Илья Пономарев
Место
Россия
Объекты
РоссияСШАсанкции
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Очередного иксперда из эскадрильи сбитых лётчиков "Обоз" достал с самого дна говнопомойки.Ничего нового.Где новые лица клоунов от политики и экономики,ау?!
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