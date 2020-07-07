На рынке труда произошел всплеск новых вакансий: что предлагают украинцам

В Украине стало больше вакансий на сайтах по трудоустройству. Рынок постепенно начал восстанавливаться после карантина.

Об этом сказано в материале "Сегодня". Согласно данным OLX Работа, с апреля по май наблюдается увеличение количества вакансий.

"С апреля по май количество вакансий выросло во всех сферах, представленных на OLX Работа. При этом похожая тенденция наблюдается, если сравнить май с "докарантинным" февралем, практически во всех категориях предложений стало больше, в некоторых — даже в два или в три раза: в сферах сервиса и быта (+156%) и охраны (+219%)", — отмечается в тексте.

По данным Jooble, с наступлением карантина, в марте-апреле, работодатели стали больше размещать вакансий, связанных с работой в сфере транспорта и логистики, а также строительства и архитектуры. В период адаптивного карантина (май-июнь) в списке отраслей с наибольшим количеством вакансий были управление персоналом и информационные технологии, а также вакансии сферы транспорта и логистики.

С января по июнь включительно наименьшее количество вакансий на рекрутинговом портале размещали в сфере юриспруденции, охраны, дизайна, а также СМИ и полиграфии.

В докарантинный период и период адаптивного карантина в списке наименее популярных сфер для размещения вакансий были бухгалтерский учет, аудит, консалтинг, а в марте-апреле меньше всего искали персонал компании из сферы недвижимости.

Соискатели же чаще интересовались вакансиями в оптово-розничной торговле, транспорте, логистике, производстве, строительстве, а также таком направлении, как бухгалтерский учет, аудит и консалтинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уровень безработицы в 2020-м может достигнуть рекордных за последние годы 9,4%, прогнозируют в Кабмине. Половина безработных, согласно данным статистики, это соискатели с высшим образованием и в возрасте от 40 лет.