На рынке нефти произошел неожиданный поворот: что стало с ценами

Во вторник, 25 июня, котировки нефти перешли к снижению.

Как передает "Интерфакс", трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг Ирана, а также взвешивать шансы на продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.

Августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,57 за баррель, это на $0,54 (0,44%) ниже уровня закрытия торгов в понедельник. За предыдущую торговую сессию Brent подешевела на $0,34 (0,52%), до $64,86 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к тому же моменту торговались у $57,72 за баррель, это на $0,56 (0,31%) ниже уровня закрытия понедельника. За торги предыдущего дня контракт подорожал на $0,47 (0,82%), до $57,9 за баррель.

В то же время цена российской нефти Urals снизилась на 1,4% и составила $60 за баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня нефть продолжила умеренно дорожать после резкого скачка котировок на прошлой неделе на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся