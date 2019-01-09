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''На России все рабы'': в Крыму поделились последствиями ''процветания''

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В аннексированном Россией Крыму так называемые власти массово стали отбирать у местных жителей бизнес.

О ситуации, произошедшей в Ялте, стало известно благодаря обсуждению на одном из местных форумов полуострова. На него обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Ялта. Мелкий бизнес и процветание в гавани", — подписала она скриншот обсуждения.

Истории двух жительниц города описала пользователь Вера Мартыненко: "Ялта. Две матери, которые воспитывают сами детей. У одной парикмахерская, уже 11 лет, в которой она сама и плитку клала, и штукатурила, и унитаз ставила. Думала, будет сыну хоть маленькое подполье, - парикмахерская на два кресла. Вторая решила открыть безалкогольное кафе. Потому, что умела печь, мороженное, кофе, чай... В 2015 году, по новым стандартам. Они подружились. Но оказалось, что в помещение заходит Минюст. Освободите цокольные этажи! Немедленно! Все".

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В комментариях под постом пользователи обратили внимание на тот факт, что до аннексии Крыма на полуострове не творился такой беспредел: "Не хочется злорадствовать, а хочется спросить: вы чем там думали в 2014 году, дуры?", "На России нет собственности — все рабы государства", "Будет сыну хоть маленькое ПОДПОЛЬЕ".

''На России все рабы'': в Крыму поделились последствиями ''процветания''
''На России все рабы'': в Крыму поделились последствиями ''процветания''
''На России все рабы'': в Крыму поделились последствиями ''процветания''

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Севастополе предприниматели массово пожаловались на "местные власти", отмечая, что "город зачищают от всех, кто пока еще может зарабатывать".

Также в Крыму официально отменили поиск компании-подрядчика, которая должна была строить новый онкоцентр в Севастополе.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымсоцсетибизнесмен
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