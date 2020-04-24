На пост замминистра финансов претендует одиозный Василий Цушко

Заместитель главы "Социалистической партии Александра Мороза" Василий Цушко, ранее возглавлявший МВД, в четверг, 23 апреля, подал декларацию на пост заместителя министра финансов.

Она обнародована в едином реестре деклараций на сайте НАПК.

Согласно декларации за прошлый год, он получил 8178 гривен зарплаты в ООО "Украинское сырье" и больше нигде не работал. Также он указал участки в Киевской и Одесской областях, а также квартиру в столице и автомобиль Infiniti FX35 2006 года выпуска.

Что о нем известно

Цушко - известный в прошлом политик и чиновник. С 1994 по 2006 годы был депутатом Верховной Рады, после чего ушел в исполнительную власть. Был министром внутренних дел в 2006-2007 годах, министром экономики в 2010 году, главой Антимонопольного комитета в 2010-2014 годах. Также в 2005-2006 годах Цушко возглавлял Одесскую областную госадминистрацию.

В 2009 году Василий Цушко сопровождал тогда еще лидера Партии регионов Виктора Януковича в рабочей поездке в Одессу. Однако о своей роли среди "регионалов" он журналистам так и не рассказал.

Василий Цушко собрался в Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта утвердила на должности министра финансов Сергея Марченко.

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