На Полтавщине незаконно добывали песок, вместо строительства дорог. Видео

В Полтавской области земля покрыта нелегальными карьерами, в которых добывают глину и песок. Кое-где такие работы прикрывают строительством дорог, в частности трассы Киев-Харьков.

Об этом сообщает "112 Украина". По данным издания, одна из компаний-подрядчиков в строительстве этого объекта – турецкая компания ONUR. Она часто попадает в новости о незаконной добыче песка, но имеет поддержку местной власти, а именно председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова.

В феврале Синегубов заявил журналистам издания "Полтавщина", что собирается бороться с незаконными карьерами.

"Всю информацию по нелегальным карьерам мы будем проверять. Мы ставим этот вопрос на контроль. Наша цель и цель правоохранителей, чтобы в 2020 году на Полтавщине песок добывался легально", – заявлял тогда Синегубов.

Однако СМИ сообщают о возможных договоренностях Синегубова с компанией ONUR, в результате которых он не просто закрывает глаза на незаконную добычу, но и получает за это неправомерную выгоду.

По разным данным, речь якобы идет о 20 грн за каждый квадратный метр либо о ежемесячных "взносах" по 50 тыс. долларов от компании. Так или иначе, основной вес имеют цифры, которые можно минусовать от государственного бюджета: полтавские журналисты подсчитали, что за последние годы ONUR якобы незаконно добыла из карьеров Полтавщины песка и глины на 1 млрд грн.