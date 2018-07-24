"На передок": украинским военным передали более тысячи евроавто

В зону конфликта на Донбассе для нужд военнослужащих передали более тысячи автомобилей на европейских номерах, конфискованных на границе при ввозе в Украину.

В Вооруженные силы отправляют те транспортные средства, которые не были проданы по результатам трех попыток торгов, сообщил директор государственной электронной площадки СЕТАМ Виктор Вишнев в интервью "112 Украина".

"Наши военные часто испытывают нехватку транспортных средств. Часто в технике нуждаются военные части, которые находятся "на передке", в районе активных действий, причем военные берут автомобили в любом состоянии, сами их ремонтируют", – отметил Вишнев.

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По его словам, комиссии чаще отдают приоритет военным, однако конфискованные транспортные средства также передают и в другие учреждения.

"Также автомобили передаются и детским домам, и медицинским учреждениям", – резюмировал директор СЕТАМ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее парламент принял кардинальное решение по автомобилям на еврономерах в Украине.