На пенсию не рассчитывайте: украинцам посоветовали откладывать по 10% с зарплаты

Украинский не стоит рассчитывать на государственную пенсию, лучше уже начать откладывать не менее 10% своей зарплаты ежемесячно.

Об этом сообщил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Довольно часто, когда я говорю о необходимости откладывать, мне возражают. Мол "зарплата и так маленькая, мы уже платим отчисления в пенсионный фонд, а ты хочешь чтобы мы дополнительно откладывали. Ты что издеваешься?". Нет, я не издеваюсь. А говорю правду. Если ничего не откладывать, то на пенсии не будешь иметь денег. Это очень плохо, что зарплаты маленькие, что пенсионный фонд в стране маленький. И именно поэтому нужно рассчитывать на себя", – написал он.

Он назвал варианты, куда можно вкладывать сбережения украинцам:

депозиты

Облигации внутреннего государственного займа

международные ценные бумаги

"Для Украины это очень сложный вопрос, потому что у нас не работают рынки капитала и инвестиции зачастую рискованные или не дают дохода. Я бы не вкладывал в недвижимость. Она не достаточно быстро растет в цене. Но это мое персональное мнение", – пояснил Милованов.

По его словам, рекомендации по сумме накоплений в разных странах разные.

"Я откладываю от 10 до 40% от своего дохода. Большинство моих коллег в США откладывают около 15% зарплаты. В Украине много моих друзей и коллег не откладывают ничего. И это очень плохо", – заключил эксминистр.

Милованов посоветовал не рассчитывать на пенсию

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2021 году на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, кто имеет 28 лет стажа. Таким образом минимальное требование увеличится еще на 12 месяцев. В то же время, чтобы докупить год стажа, придется заплатить 31 680 грн (в январе текущего года было 24 937 грн).

В 2020-м дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, родившимся после 1 октября 1960-го.

Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связано с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года по октябрь 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.

Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, а дефицит Пенсионного Фонда в существующих параметров системы не исчезнет никогда. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.