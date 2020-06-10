Шмыгаль сказал, что Украина потратит деньги МВФ на пенсии

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что полученные от МВФ средства Украина направит на социальные выплаты (в частности пенсии) и преодоление последствий COVID-19.

Об этом он заявил в эфире программы "Утро с Украиной". Глава правительства также опубликовал свое заявление на Facebook.

Денис Шмыгаль

Куда пойдут деньги?

Первый транш объемом 2,1 млрд долларов усилит государственный бюджет Украины. Оттуда средства будут направлены на поддержку людей и преодоление последствий COVID-19. Это и социальные выплаты, и поддержка малого и среднего бизнеса.

Что от сотрудничества получит Украина?

К траншу также привязана макроэкономическая помощь от ЕС на общую сумму 1,7 млрд евро. А также 1 млрд долларов от Всемирного банка. Эти средства существенно усилят экономическую состоятельность страны и позволят спокойно пройти период кризиса.

Почему МВФ принял решение по программе Stand-By, а не EFF?

МВФ понимает, что во время кризиса значительные требования к структурным реформам ставить невозможно. Основная задача сегодня - это преодолевать последствия пандемии. Поэтому было принято решение об упрощенной программе, которая содержит для Украины минимальный набор договоренностей: это прежде всего проведение сбалансированной бюджетной политики, борьба с коррупцией, движение в сторону рыночных условий по ряду направлений. Это простые и нужные для украинцев решения. Украина заинтересована и будет продолжать структурные реформы во всех сферах, где мы их начали. Это не предмет меморандума, этот вопрос благосостояния страны.

Будет повышен пенсионный возраст?

Пенсионный возраст однозначно повышен не будет. Ни таких требований, ни такого пункта нет в этой программе.

Будут увеличены коммунальные тарифы?

О повышении тарифов речь не идет. Прошлого отопительного сезона фиксированная цена газа в тарифах была прописана на уровне более 6,5 тыс. грн за тысячу метров кубических. Сейчас на рынке цена газа вдвое меньше. Чтобы украинцы в следующем сезоне не переплачивали за отопление, наша задача сделать так, чтобы цена газа в тарифах отвечала рыночной цене, а не была завышенной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет директоров МВФ во вторник, 9 июня, принял решение о выделении Украине $5 млрд по новой 18-месячной программе финансирования.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение по кредиту, отметив, что средства пойдут на преодоление последствий коронавируса.