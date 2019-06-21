На оружие и оборону: США одобрили $700 млн помощи для Украины

Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов финансовой помощи для Украины.

"Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства по международному развитию и смежных программ на 2020 год", – сообщает в Facebook Посольство Украины в США.

В частности, в проекте закона "Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год" смета помощи, которую предлагается выделить для поддержки Киева, определена в объеме 250 млн долларов.

Из указанной суммы 50 млн долларов должны быть направлены исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов и Агентства по международному развитию определена объемом 445,7 млн долларов.

Проекты аналогичных законодательных актов должны быть приняты также Сенатом.

После этого обе палаты Конгресса должны согласовать их окончательную редакцию, которая будет передана на подпись президенту Дональду Трампу.

Палата представителей Конгресса США одобрила проекты ряда законов

Напомним, в мае Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона, в который заложена поддержка для Украины на 2020-й финансовый год.

Как писал OBOZREVATEL, недавно экономический советник посольства США в Киеве Джон Шютте сообщил, что в 2019 году Украина получит от Штатов 695 миллионов долларов технической помощи на программы по безопасности и обороне, борьбу с коррупцией, реформу энергосектора, охрану труда и гуманитарную помощь.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер ранее объявил, что Украина может получить летальное оружие для самозащиты как в пределах принятого Конгрессом финансирования, так и в рамках прямых закупок.

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