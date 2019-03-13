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На оружие и оборону: США дадут Украине сотни миллионов долларов

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Соединенные Штаты в проекте оборонного бюджета на 2020 год предусмотрели предоставление Украине 250 млн долларов на усиление безопасности и обороны.

Соответствующие средства будут выделены в рамках программы "Инициатива безопасности помощи Украине, говорится в сообщении на странице посольства Украины в США, опубликованном в Facebook.

Согласно документу, финансовую помощь планируется направить на поддержку Вооруженных сил и национальных сил безопасности Украины, а также для замены любого вооружения и товаров оборонного назначения, которые уже были предоставлены Киеву Вашингтоном.

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В посольстве подчеркнули, что по сравнению с бюджетным запросом на 2019 год предлагаемую сумму помощи Украине увеличили на 50 млн долларов.

Теперь бюджетный запрос должен пройти обсуждение в Конгрессе США, где могут вноситься изменения и дополнения. Окончательные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа.

На оружие и оборону: США дадут Украине сотни миллионов долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, согласно которому Украина получит более 620 млн долларов. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов стране.

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Место
Украина
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Файбер Моня
Файбер Моня
Общий ВВП Евросоюза, США и Канады составляет на нынешний год БОЛЕЕ 35 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ! Украине, чтобы выжить необходимо хотя бы 50 млрд.$ В ГОД, что для западных стран сущие копейки. ЗАПАД ПРОСТО ОБЯЗАН сейчас оказать необходимую финансовую и материальную помощь Украине. Если Запад будет отделываться мелкими подачками в размере 150 - 300 млн.$, то существование действующего украинского правительства в нынешнем виде будет под большим вопросом.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"а также для для замены любого вооружения и товаров оборонного назначения, которые уже были предоставлены Киеву Вашингтоном" в Америке военного хлама под списание на сотню Украин хватит! А там и деньги прокрутят, и от хлама избавятся, да ещё и на его последующем обслуживании заработают!
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
А помнится на радионож ,для лечения онко у детей ,собирали всем миром,хотя для штатов это копейки...вот и весь хуй демократический .до копья ..
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Sekeliv Zadroka, какие операции? какие переговоры? Там война и будут спонсировать до последнего хохла.
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