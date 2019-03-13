На оружие и оборону: США дадут Украине сотни миллионов долларов

Соединенные Штаты в проекте оборонного бюджета на 2020 год предусмотрели предоставление Украине 250 млн долларов на усиление безопасности и обороны.

Соответствующие средства будут выделены в рамках программы "Инициатива безопасности помощи Украине, говорится в сообщении на странице посольства Украины в США, опубликованном в Facebook.

Согласно документу, финансовую помощь планируется направить на поддержку Вооруженных сил и национальных сил безопасности Украины, а также для замены любого вооружения и товаров оборонного назначения, которые уже были предоставлены Киеву Вашингтоном.

В посольстве подчеркнули, что по сравнению с бюджетным запросом на 2019 год предлагаемую сумму помощи Украине увеличили на 50 млн долларов.

Теперь бюджетный запрос должен пройти обсуждение в Конгрессе США, где могут вноситься изменения и дополнения. Окончательные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, согласно которому Украина получит более 620 млн долларов. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов стране.

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