На Одесчине закрыли производство популярных крабовых палочек из-за вспышки COVID-19

В Одесской области закрыли на карантин предприятие “Водный мир” в селе Бурлачья Балка из-за вспышки коронавируса среди работников.

Об этом сообщила комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ), передает 04868.

Такие меры связаны с тем, что 7 сотрудников завода заразились коронавирусом. Еще 1 человек ждет подтверждения результата теста.

На предприятии проведут генеральную уборку с дезинфекцией помещения и оборудования, а также всех работников проверят на Covid-19 методом ПЦР или ИФА.

На сегодняшний день, в Черноморске зафиксировано 17 зараженных коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 24 июня, в Украине официально подтверждены 39 014 случаев коронавирусной инфекции. Из них 940 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом.