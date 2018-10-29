На капоте консервы: в Крыму заметили ''предпринимателей'' из ''ДНР''

На территории аннексированного Крыма начали нелегально торговать продуктами жители так называемой "Донецкой народной республики". В частности, один из таких "торговцев" был замечен в Севастополе.

На ситуацию обратили внимание пользователи Twitter. "Улица. Машина. Номер "ДНР". Мрачный водила. На капоте консервы и картонка с ценой. При виде полиции все быстро прячется. Вот нужно было нарушать законы Украины, обрекать целое поколение на войну и разруху, для того чтобы из-под полы консервами барыжить? Дебилы, наверное?" - написал пользователь Shlomo Saloma.

Севастополь.

Улица.Машина.Номер ДНР.

Мрачный водила.На капоте консервы и картонка с ценой. При виде полиции все быстро прячется.



Вот нужно было нарушать законы Украины, обрекать целое поколение на войну и разруху, для того чтобы из под полы консервами барыжить?



Дебилы наверное? — Внук подпольщицы (@ShlomoSaloma) 29 октября 2018 г.

В комментариях многие согласились с его словами и отметили, что теперь на полуострове жители почувствуют все последствия "русского мира".

"Знак вопросы в конце лишний", "Дебилы - не то слово, самое интересное, что они знают в какой ж*пе оказались сами, затащив при этом туда нормальных людей", "Что дает Вам повод сомневаться?", "/Дебилы наверное?/ - Слишком мягко сказано", - отметили пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, открытие грузового сообщения по Крымскому мосту не повлияло на снижение стоимости продукции в магазинах оккупированного Россией полуострова.