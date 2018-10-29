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На капоте консервы: в Крыму заметили ''предпринимателей'' из ''ДНР''

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На территории аннексированного Крыма начали нелегально торговать продуктами жители так называемой "Донецкой народной республики". В частности, один из таких "торговцев" был замечен в Севастополе.

На ситуацию обратили внимание пользователи Twitter. "Улица. Машина. Номер "ДНР". Мрачный водила. На капоте консервы и картонка с ценой. При виде полиции все быстро прячется. Вот нужно было нарушать законы Украины, обрекать целое поколение на войну и разруху, для того чтобы из-под полы консервами барыжить? Дебилы, наверное?" - написал пользователь Shlomo Saloma.

В комментариях многие согласились с его словами и отметили, что теперь на полуострове жители почувствуют все последствия "русского мира".

"Знак вопросы в конце лишний", "Дебилы - не то слово, самое интересное, что они знают в какой ж*пе оказались сами, затащив при этом туда нормальных людей", "Что дает Вам повод сомневаться?", "/Дебилы наверное?/ - Слишком мягко сказано", - отметили пользователи.

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На капоте консервы: в Крыму заметили ''предпринимателей'' из ''ДНР''
На капоте консервы: в Крыму заметили ''предпринимателей'' из ''ДНР''
На капоте консервы: в Крыму заметили ''предпринимателей'' из ''ДНР''

Как сообщал OBOZREVATEL, открытие грузового сообщения по Крымскому мосту не повлияло на снижение стоимости продукции в магазинах оккупированного Россией полуострова.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
соцсетиКрымНовости ДНРфотографии
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