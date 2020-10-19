На Николаевщине водители фур устроили бунт и отказались взвешивать авто

На Николаевщине (Баштанка) водители грузовиков отказались взвешивать автомобили и устроили столкновения с общественными активистами. На место прибыл наряд Национальной полиции.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель "Укртрансбезопасности" Егор Прокопчук. Инцидент произошел в воскресенье, 18 октября.

По его словам, сейчас ситуация у нового пункта габаритно-весового контроля в Баштанке контролируется.

"О ситуации в Баштанке – ситуация условно спокойная. Через новый пункт ГВК прошло 174 грузовика. Ночью (с субботы на воскресенье. – Ред.) на участке дежурил усиленный наряд Национальной полиции. Фуры с явными нарушениями габаритно-весовых норм до сих пор продолжают стоять на обочине вот такими кучками вдоль 30 км. Водители отказываются проходить взвешивание", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь на воскресенье произошло несколько столкновений между водителями грузовиков и общественными активистами, которые приехали в Баштанку. Но обошлось без обострения.

Как перегруженные фуры разрушают дороги

Президент Всеукраинской дорожной ассоциации Артем Гриненко предупредил: проблема перегрузки автотранспорта, а именно перевозки зерновых (и не только их, но и дорожно-строительных материалов) с перегрузкой более 40 тонн действительно существенно уничтожает украинские дороги.

По его словам, по исследованиям американских ученых, одна фура с перегрузкой наносит дороге ущерба, приравненного к 20 тысячам единиц легкового транспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 августа Зеленский из-за отсутствия доверия к "Укртрансбезопасности" поручил осуществлять габаритно-весовой контроль на дорогах представителям СБУ и Национальной полиции.

Впоследствии стало известно, что ГВК будут осуществлять круглосуточно.