На нардепа Климова подали иск на 18 млрд грн: что произошло

Фонд гарантирования вкладов физлиц обратился в суд с иском к бывшим акционерам и топ-менеджерам "Имэксбанка" с иском о взыскании 18,98 миллиарда гривен причиненного вреда.

Об этом говорится в определении Хозсуда Одесской области, пишет Finbalance. Отмечается, что соответствующие убытки были понесены "Имэксбанком" в результате действий связанных с ним лиц "при решении вопроса о реализации кредитной политики по 76 кредитным договорам".

Среди ответчиков, в том числе, бывший владелец "Имэксбанка" Леонид Климов, который является народным депутатом ("Экономическое развитие"), членом комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Леонид Климов

Согласно реестру судебных решений, Хозсуд Одесской области 10 декабря вернул Фонду гарантирования исковое заявление, поскольку, по выводам суда, в нем "нарушены правила объединения исковых требований".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидируют неплатежеспособный российский ВТБ Банк. Фонд гарантирования вкладов физических лиц отказался от проведения конкурса по выбору принимающего банка.