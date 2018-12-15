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МирСпорт

/Новости экономики

На нардепа Климова подали иск на 18 млрд грн: что произошло

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Фонд гарантирования вкладов физлиц обратился в суд с иском к бывшим акционерам и топ-менеджерам "Имэксбанка" с иском о взыскании 18,98 миллиарда гривен причиненного вреда.

Об этом говорится в определении Хозсуда Одесской области, пишет Finbalance. Отмечается, что соответствующие убытки были понесены "Имэксбанком" в результате действий связанных с ним лиц "при решении вопроса о реализации кредитной политики по 76 кредитным договорам".

Среди ответчиков, в том числе, бывший владелец "Имэксбанка" Леонид Климов, который является народным депутатом ("Экономическое развитие"), членом комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

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Леонид Климов

Леонид Климов

Согласно реестру судебных решений, Хозсуд Одесской области 10 декабря вернул Фонду гарантирования исковое заявление, поскольку, по выводам суда, в нем "нарушены правила объединения исковых требований".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидируют неплатежеспособный российский ВТБ Банк. Фонд гарантирования вкладов физических лиц отказался от проведения конкурса по выбору принимающего банка.

Место
Украина
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Bay Nazar
Bay Nazar
Что ваши радаки, что наши думаки. Такие же мудаки и дураки. Они себе карманы набивают, а у нас х.. без соли. Зато у вас в европе, а у нас в азии. Сплошные безобразии
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