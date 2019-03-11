''Не намерены пассивно наблюдать'': Россия хочет ужесточить проход кораблей в своих водах

В России готовы инициировать ужесточение правил прохода иностранных военных кораблей в водах Арктики и других российских акваториях.

Об этом завил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, передает "Интерфакс". "Мы не намерены далее пассивно наблюдать, как военно-морские деятели пытаются играть своими мускулами у наших берегов", - заявил он.

Чиновник также прокомментировал новые правила прохода иностранных военных кораблей и судов по Северному морскому пути.

"Они предусматривают уведомительный порядок этого прохода, обязательное наличие на их борту российских лоцманов и право на принятие Россией чрезвычайных мер в случае несанкционированного движения в этих водах", - уточнил глава комитета.

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Как подчеркнул Шаманов, "прошлогодний инцидент в Керченском проливе нас многому научил". Он заявил, что комитет по обороне будет ужесточать свою позицию.

"Мы обязательно в эти правила добавим присутствие на этих судах представителей пограничной службы ФСБ России и другие дополнительные меры, которые резко ужесточат и сократят возможность иностранных судов использовать Северный морской путь в военных целях", - сказал Шаманов.

Известия

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия ввела свои жесткие правила на использование иностранными кораблями и судами Северного морского пути.

Теперь военным кораблям и судам придется уведомить РФ о своих планах за 45 суток и обязательно брать на борт российских лоцманов. В проходе может быть и отказано, а в случае несанкционированного движения по СМП Россия сможет применять чрезвычайные меры вплоть до ареста или уничтожения судна.

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