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20 октября • обновлено в 10:51
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На Луганщине жителям массово перекрыли воду: в чем причина

1.3т Читать материал на украинском

В Луганской области без водоснабжения остались почти 80 тысяч жителей.

Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, из-за задолженности от электроснабжения были отключены три насосные станции "Лисичанскводоканала".

В результате без централизованного водоснабжения остались жители центральной и южной части Лисичанска, а также жители Приволья и Новодружеска.

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При этом в субботу, 19 октября, спасатели из состава ГСЧС подвезли населению данных городов и на объекты местной инфраструктуры 140 кубических метров технической воды.

Отключение воды, иллюстрация

Отключение воды, иллюстрация

News One

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был озвучен тревожный прогноз по Крыму. Есть опасения, что в ближайшие сто лет полуостров может превратиться в пустыню из-за серьезных проблем с пресной водой.

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Место
Украина Луганск
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