На Лондонской бирже цена нефти упала ниже психологической отметки

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures с начала торгов во вторник, 31 марта, составила $22,88 за баррель, что на $0,12 (0,532%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
По итогам торгов в понедельник фьючерсы обвалились на $2,17 (8,7%) - до $22,76 за баррель, передает Investing.com.
Во вторник, 31 марта, на момент написания новости, среднерыночная цена нефти марки Brent достигла отметки $26,7 – подорожав на 1,06%. Нефть марки WTI подорожала еще сильнее и цена выросла на 4,88% до уровня $21,07.
Учитывая замедление мировой экономики и падение спроса потребителей на нефтепродукты, цена в $10 за баррель WTI, или даже Brent "нисколько не исключена" и может быть достигнута уже в начале-середине второго квартала, сказал MarketWatch редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта, стоимость доллара преодолела психологическую отметку в 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.
Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.
Ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравии шведский экономист Андерс Аслунд охарактеризовал как личный конфликт главы "Роснефти" Игоря Сечина с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.
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