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31 марта • обновлено в 10:44
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На Лондонской бирже цена нефти упала ниже психологической отметки

3.3т
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Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures с начала торгов во вторник, 31 марта, составила $22,88 за баррель, что на $0,12 (0,532%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов в понедельник фьючерсы обвалились на $2,17 (8,7%) - до $22,76 за баррель, передает Investing.com.

Во вторник, 31 марта, на момент написания новости, среднерыночная цена нефти марки Brent достигла отметки $26,7 – подорожав на 1,06%. Нефть марки WTI подорожала еще сильнее и цена выросла на 4,88% до уровня $21,07.

На Лондонской бирже цена нефти упала ниже психологической отметки
На Лондонской бирже цена нефти упала ниже психологической отметки

Учитывая замедление мировой экономики и падение спроса потребителей на нефтепродукты, цена в $10 за баррель WTI, или даже Brent "нисколько не исключена" и может быть достигнута уже в начале-середине второго квартала, сказал MarketWatch редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта, стоимость доллара преодолела психологическую отметку в 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.

  • Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.

  • Ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравии шведский экономист Андерс Аслунд охарактеризовал как личный конфликт главы "Роснефти" Игоря Сечина с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

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Тема
Мировые цены на нефть
Тег
нефть
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