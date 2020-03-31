На Лондонской бирже цена нефти упала ниже психологической отметки

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures с начала торгов во вторник, 31 марта, составила $22,88 за баррель, что на $0,12 (0,532%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов в понедельник фьючерсы обвалились на $2,17 (8,7%) - до $22,76 за баррель, передает Investing.com.

Во вторник, 31 марта, на момент написания новости, среднерыночная цена нефти марки Brent достигла отметки $26,7 – подорожав на 1,06%. Нефть марки WTI подорожала еще сильнее и цена выросла на 4,88% до уровня $21,07.

Учитывая замедление мировой экономики и падение спроса потребителей на нефтепродукты, цена в $10 за баррель WTI, или даже Brent "нисколько не исключена" и может быть достигнута уже в начале-середине второго квартала, сказал MarketWatch редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

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