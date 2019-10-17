Курс доллара и новые условия: как Украина пытается договориться с МВФ о новом кредите

Группа украинских министров вместе с представителями Национального банка во вторник, 15 октября, отправились в США, где ожидается проведение очередного раунда переговоров с Международным валютным фондом.

Встреча состоится в рамках ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Какие шансы у Украины утвердить новую программу сотрудничества и получить первый транш уже в этом году – выяснял OBOZREVATEL .

Главное:

Правительство и НБУ надеются на заключение новой программы по финансированию МВФ.

Это позволит привлечь в Украину от $5 до $10 млрд сроком на три года.

Экономисты в целом позитивно оценивают шансы украинской делегации утвердить текст меморандума, который может быть подписан уже в декабре.

Новая программа сотрудничества может стать последней в отношениях с Фондом.

Новая программа – "срывы" и договоренности

После смены власти в Украине, обновления парламента и Кабмина, правительство продолжило переговоры с МВФ по поводу новой программы финансирования. В НБУ ожидают, что программа будет рассчитана на "стандартные" 36-48 месяцев, и ее объемы должны быть на уровне $5-10 млрд.

В средине сентября в Киев приехала миссия МВФ, тогда же премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что целью переговоров является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества. Правительство рассчитывало, что по итогам сентябрьского визита миссии будут достигнуты предварительные соглашения и стороны подготовят меморандум о сотрудничестве.

Алексей Гончарук "Лига.net"

Но спустя две недели миссия МВФ покинула Украину. В тот же день, 26 сентября, СМИ обнародовали информацию, что Украина не смогла договориться о новой программе кредитования по ряду причин – ситуация с ПриватБанком, госбюджет и возможная смена руководства НБУ.

Однако на следующий день миссия обнародовала итоговое заявление, в котором было сказано, что Фонд провел "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели.

Кроме этого, в заявлении миссии были указаны условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и уменьшении роли олигархов в экономике, о независимости Национального банка и судебной реформе.

Во вторник, 15 октября, глава НБУ Яков Смолий вместе со своими заместителями Екатериной Рожковой и Дмитрием Сологубом отправились в Вашингтон, чтобы продолжить дискуссию относительно новой программы.

Премьер-министр уверен, что на этой неделе сторонам удастся договориться о тексте меморандума, который будет подписан уже в декабре этого года.

Яков Смолий УП

"Много манипуляций вокруг переговоров с МВФ. Постоянно в прессе появляются сообщения разного рода о том, что якобы они остановлены, прерваны. Наша группа министров вместе с представителями Национального банка поедет в США для того, чтобы продолжить переговоры с Международным валютным фондом по программе, которая, по нашим ожиданиям и оценкам, должна начаться уже в этом году", – сказал Гончарук в своем видеоблоге на странице в ФБ.

Какие перспективы

Опрошенные OBOZREVATEL экономисты дают позитивные прогнозы по переговорам украинской делегации с МВФ. Так, Василий Невмержицкий уверен в том, что новая программа действительно заработает до конца 2019 года.

"Я считаю, что она заработает до конца этого года, и украинская делегация в Вашингтоне подтвердит данную программу, которую примут за основу", – сказал экономист.

По мнению Андрея Новака, сейчас Украина в переговорах с МВФ имеет несколько положительных козырей – это выполнение определенных предварительных требований, которые ранее выставлял нам Фонд для продолжения сотрудничества.

"Это, во-первых, запуск рынка земли, который планируется с 1 октября 2020 года. Здесь мы начали сходить с мертвой точки непрерывного продления моратория. Во-вторых – это намерение правительства разблокировать так называемую большую приватизацию. В-третьих – продолжение децентрализации", – говорит он.

По скандалу с ПриватБанком теперь тоже есть весомый аргумент – решение Апелляционного суда Лондона, который удовлетворил жалобу украинской стороны в деле ПриватБанка против бывших владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов "Укринформ"

"В принципе, украинская делегация имеет все шансы на подписание соглашения. Но у меня есть вопрос относительно действующей программы stand-by, по которой Украина до конца этого года должна получить еще $2,5 млрд", – напомнил экономист.

Что касается надежд НБУ получить первые $2 млрд транша по новой программе уже до конца этого года, то здесь Новак сомневается. Вместе с тем сейчас получение этих денег не столь критично для Украины.

"Это очень маловероятно, хотя у нас были случаи достаточно оперативного принятия решения со стороны МВФ. Теоретически возможно, но это очень сложно", – говорит он.

"С одной стороны, у нас есть определенная финансовая подушка в виде почти $22 млрд золотовалютных резервов НБУ. Но с другой - наступает пик долговых выплат, и он в последующие три года ставит Украину в такую ​​ситуацию, когда без перекрытия кредитования МВФ только силами госбюджета выполнить эти долговые обязательства будет практически нереально", – пояснил Новак.

Украина откажется от сотрудничества с МВФ

Ранее министр финансов Оксана Маркарова, заявляла, что новая программа сотрудничества может стать последней в отношениях с Фондом.

"В предыдущие годы Украина всегда "обрывала" программы. Наша цель - сделать то, что удалось многим европейским странам – "выпуститься" из программы", - заявила она, отметив, что выполнение достигнутых соглашений позволит в дальнейшем обойтись без поддержки МВФ.

Оксана Маркарова "Лига.net"

Такое заявление вызвало удивление у Новака, который считает, что без сотрудничества с МВФ мы потеряем большинство кредиторов и инвесторов.

"Если честно, то я таких заявлений не понимаю. Во-первых, МВФ – это самые дешевые деньги, которые может привлекать страна, то есть под самые низкие проценты. Во-вторых, на МВФ сейчас ориентируются и все другие наши кредиторы и инвесторы. Для всего мира Украина – это государство, на территории которого происходят боевые действия, а это означает, что это государство с повышенными рисками. Если мы не сотрудничаем с МВФ, то с нами не будет работать практически никто", – предостерегает он.

А вот Невмержицкий считает, что украинское правительство просто хочет избавиться от зависимости в виде условий, которые выдвигает перед Украиной МВФ, чтобы предоставить нам очередной транш.

Экономист поясняет, что сейчас наше правительство рассчитывает на рост ВВП, и здесь будет играть несколько факторов: "Первый – это наши коммерческие банки, речь о том, что они уже сейчас декларируют миллиардную прибыль, когда можно говорить о снижении процентных ставок по кредитам. Соответственно, я думаю, что правительство все сделало для того, чтобы достичь снижение ставок. В любом случае, дешевые кредиты – это запуск экономики, это возможность расширять производство и увеличить производство товаров и услуг".

"Второй вопрос – это инвестиционная политика. Речь идет о заимствовании денежных средств. Например, в последнее время нерезиденты вложили в Украину около 98 млрд гривен – это рекорд, и этот рост продолжается. Нерезиденты смотрят на Украину, смотрят на повышение ее рейтинга, на доходность по бумагам, и происходит два вида привлечения средств в Украину – на международных рынках и внутренних", – отметил экономист.

Даже с учетом того, что выплаты по ОВГЗ будут обходиться дороже для украинского бюджета, Украина не попадает в зависимость условий, при которых нам предоставляет кредит МВФ.

"Фонд от нас требует подписание бюджета, урезание субсидий, пенсионный возраст, цену на газ и так далее. И думаю, что именно из-за зависимости от этих условий правительство хочет отказаться от сотрудничества с МВФ в дальнейшем", – считает Невмержицкий.

МВФ "Укринформ"

А вот по мнению Новака, Фонд как раз заинтересован в экономическом росте страны, которой он дает деньги: "И те требования, которые выдвигаются МВФ, страна должна выполнять самостоятельно по собственной инициативе. Эти условия направлены на настоящие рыночные реформы, начиная с энергетического сектора, заканчивая финансовым".

Курс доллара

Учитывая, что вероятность срыва договоренностей с МВФ крайне мала, экономисты не рассчитывают на значительные колебания курса. Хотя неподписание программы негативно отразилось бы на экономике Украины.

"Если не будет подписания новой программы до конца этого года, это стало бы негативным сигналом для рынка, прежде всего, в ожидании девальвации гривни, высоких темпов инфляции, невыполнения бюджета и своих долговых обязательств. Но пока таких рисков нет", – сказал Новак.

При этом сегодняшний курс гривни к доллару полностью зависит от политики нового правительства и руководства Нацбанка Украины.

"Тут зависит от того, будут они вести экономическую политику, как ведущее колесо, или они будут ведомыми и просто реагировать на события и не более. Если они собираются вести, то нужно обеспечивать стабильность денежной единицы, потому что это основа для уровня доходов граждан, это основа для внутреннего рынка ожидания, и это основа для экономической стабильности и роста", – считает экономист.

Отметим, что Международный валютный фонд обновил свой прогноз по курсу доллара по отношению к гривне до конца 2019 года и на последующие годы.

Так, МВФ ожидает, что по итогам этого года доллар будет стоить в среднем 26,75 гривни, в 2020 - 27,72 гривни, в 2021 - 28,7 гривни. Перед этим в Фонде прогнозировали, что средний курс доллара в 2019 году составит 28,68 гривни, в 2020 году - 29,96 гривни, а в 2021 году - 30,55 гривни.

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