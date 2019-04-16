На кону 10 млрд: Госфинмониторинг озвучил результаты работы

Государственная служба финансового мониторинга Украины подготовила 194 материала по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, составляет 10 млрд гривен, сообщает "Правительственный портал".

"Госфинмониторингом уделяется особое внимание по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества", – говорится в сообщении.

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В частности, в первом квартале 2019 года ведомство направило в правоохранительные органы 43 таких материала. В них сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, составляет 1,9 млрд гривен.

Госфинмониторинг как подразделение финансовой разведки также осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма. В частности, в первом квартале 2019 года ведомство направило 25 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег подтвердил, что Украина является надежной и не требует проведения специальных контрольных мероприятий.

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