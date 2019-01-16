На Кипре арестовали активы Фирташа: что произошло

Суд Кипра наложил арест на все движимое и недвижимое имущество украинского олигарха Дмитрия Фирташа – почти на 46 млн долларов.

Обеспечительные меры коснулись и головной компании Group DF Holdings Limited, которая фактически управляет всем бизнесом Фирташа, сообщает "Коммерсант".

Поводом стал иск российского банка ВТБ, которому задолжали две структуры олигарха – ЧАО "Юкрейниан Кемикал Продактс" и ООО "Титановые инвестиции", являющиеся собственниками ряда заводов в Крыму.

Новости В Украине крупный завод Фирташа вернут государству

По данным источников, иск в окружной суд кипрского города Лимасол был подан еще 20 декабря 2018 года юристами банка ВТБ и через неделю по нему были приняты обеспечительные меры. Иск по существу начнут рассматривать в конце января 2019 года.

ЧАО "Юкрейниан Кемикал Продактс" и ООО "Титановые инвестиции" являются владельцами ряда крупных химических предприятий в Крыму, занимающихся производством диоксида титана, имеющего различное применение в разных областях промышленности.

Иск ВТБ связан с кредитом, который еще в конце апреля 2015 года взяли в банке соответствующие компании. При этом уже в феврале 2016 года заемщики "забыли" о своих обязательствах, перестав проводить выплаты. ВТБ обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлениями о взыскании сформировавшейся задолженности. По решению суда "Юкрейниан Кемикал Продактс" обязали выплатить банку 39,4 млн долларов. Кроме того, по иску ВТБ банкротом было признано ООО "Титановые инвестиции". В отношении него введена процедура наблюдения, а в реестре требований кредиторов долг компании составляет более 2,5 млрд рублей (около 1 млрд гривен).

Новости ГПУ собралась арестовать активы Фирташа в Украине

В то же время, по предварительной информации, фактический банкрот "Титановые инвестиции" успешно осуществляет возврат миллионных займов компаниям, которые имеют отношение к структурам Фирташа. По словам источников, олигарх организовал мошенническую схему по выводу из компаний-должников российских банков денег через подконтрольные ему кипрские офшоры.

Представители ВТБ информацию об аресте активов Фирташа подтвердили, однако отказались от подробных комментариев.

Дмитрий Фирташ

Как сообщал OBOZREVATEL, Фирташа задержали 12 марта 2014 года в столице Австрии по запросу ФБР США и поместили в следственный изолятор.

Однако уже 21 марта Фирташ был освобожден под рекордный залог в 125 млн евро, деньги для которого, по данным источника OBOZREVATEL, были внесены российскими бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, считающимися близкими к Кремлю.

В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции украинского в Испанию.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!