Журналист Евгений Плинский заявил, что и.о. начальника Киевской таможни Сергей Сличко взял к себе на работу Сергея Осипова. Последний проходил одним из подозреваемых по делу "короля контрабанды" Вадима Альперина.

Об этом Плинский написал в своем Telegram-канале в пятницу, 11 сентября. Журналист опубликовал приказ о назначении (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Приказ о назначении Сергея Осипова на таможню Telegram / Евгений Плинский

Приказ о назначении Сергея Осипова на таможню Telegram / Евгений Плинский

"В ОПГ Альперина Осипов курировал на посту "Столичный" работу "правильных" инспекторов и в ноябре прошлого года был задержан НАБУ и САП. Но, не дождавшись суда, Сличко назначил его в таможню опять рулить потоками. Плевок в лицо президента, который лично держит на контроле дело Альперина. Я так это вижу", – написал Плинский.

Плинский рассказал о назначении на таможне. Telegram / Евгений Плинский

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