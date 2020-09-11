На Киевскую таможню взяли подозреваемого по делу "короля контрабанды" Альперина – СМИ
Журналист Евгений Плинский заявил, что и.о. начальника Киевской таможни Сергей Сличко взял к себе на работу Сергея Осипова. Последний проходил одним из подозреваемых по делу "короля контрабанды" Вадима Альперина.
Об этом Плинский написал в своем Telegram-канале в пятницу, 11 сентября. Журналист опубликовал приказ о назначении (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"В ОПГ Альперина Осипов курировал на посту "Столичный" работу "правильных" инспекторов и в ноябре прошлого года был задержан НАБУ и САП. Но, не дождавшись суда, Сличко назначил его в таможню опять рулить потоками. Плевок в лицо президента, который лично держит на контроле дело Альперина. Я так это вижу", – написал Плинский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Заместителя главы Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского 26 ноября вместе с почти десятком человек задержали сотрудники НАБУ по "делу известного одесского бизнесмена Вадима Альперина". Самого Альперина поймать не удалось. В НАБУ прокомментировали ситуацию.
Так, скандальный бизнесмен Альперин вместе с действующим главой Одесской таможни Владимиром Передерием организовал одну из самых масштабных схем. С тех пор как Передерий занял должность, со всех грузов Альперина перестали платить пошлину.
По словам журналиста Юрия Бутусова, контрабанду на Одесской таможне крышует Государственное бюро расследований.
Еще в ноябре 2017 Альперин был задержан НАБУ и ГПУ по подозрению в даче взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро в размере $ 800 тысяч.
Позже одесского "короля контрабанды" арестовали с возможностью внесения залога в 20 млн грн. Подозреваемый был взят под стражу в зале суда, но вскоре его отпустили.
OBOZREVATEL после задержания Тупальского подробно узнал, как в Украине пытаются раскрыть саму схему контрабанды.
Также президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у задержании "короля контрабанды" Альперина.
На такое заявление Зеленского ответил адвокат бизнесмена, сообщив, что Альперин 27 ноября намерен явиться в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Уже утром, 27 ноября, появилась информация о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Тупальскому и еще девяти людям.
2 декабря, Альперин, внес 70 млн грн залога и вышел из СИЗО.
27 декабря 2019 года стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на имущество бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "королем контрабанды" из Одессы и подозревают в махинациях на таможне.
23 января 2020 года стало известно, что бизнесмен Вадим Альперин, которого называют "крестным отцом контрабанды" руководил распространением дискредитационных материалов по следователям ГУ Государственной фискальной службы в Сумской области, а также инициировал их уголовное преследование.
С 4 августа главой Киевской таможни стал Сергей Сличко. В налоговых органах он работает с 2004 года, то есть еще со времен Ющенко и Януковича. Его персона фигурирует в ряде уголовных производств, но никакого наказания он так и не понес.