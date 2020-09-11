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На Киевскую таможню взяли подозреваемого по делу "короля контрабанды" Альперина – СМИ

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Экономика
1,3 т.
На Киевскую таможню взяли подозреваемого по делу 'короля контрабанды' Альперина – СМИ

Журналист Евгений Плинский заявил, что и.о. начальника Киевской таможни Сергей Сличко взял к себе на работу Сергея Осипова. Последний проходил одним из подозреваемых по делу "короля контрабанды" Вадима Альперина.

Об этом Плинский написал в своем Telegram-канале в пятницу, 11 сентября. Журналист опубликовал приказ о назначении (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Приказ о назначении Сергея Осипова на таможню
Приказ о назначении Сергея Осипова на таможню

"В ОПГ Альперина Осипов курировал на посту "Столичный" работу "правильных" инспекторов и в ноябре прошлого года был задержан НАБУ и САП. Но, не дождавшись суда, Сличко назначил его в таможню опять рулить потоками. Плевок в лицо президента, который лично держит на контроле дело Альперина. Я так это вижу", – написал Плинский.

Плинский рассказал о назначении на таможне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Заместителя главы Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского 26 ноября вместе с почти десятком человек задержали сотрудники НАБУ по "делу известного одесского бизнесмена Вадима Альперина". Самого Альперина поймать не удалось. В НАБУ прокомментировали ситуацию.

  • Так, скандальный бизнесмен Альперин вместе с действующим главой Одесской таможни Владимиром Передерием организовал одну из самых масштабных схем. С тех пор как Передерий занял должность, со всех грузов Альперина перестали платить пошлину.

  • По словам журналиста Юрия Бутусова, контрабанду на Одесской таможне крышует Государственное бюро расследований.

  • Еще в ноябре 2017 Альперин был задержан НАБУ и ГПУ по подозрению в даче взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро в размере $ 800 тысяч.

  • Позже одесского "короля контрабанды" арестовали с возможностью внесения залога в 20 млн грн. Подозреваемый был взят под стражу в зале суда, но вскоре его отпустили.

  • OBOZREVATEL после задержания Тупальского подробно узнал, как в Украине пытаются раскрыть саму схему контрабанды.

  • Также президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у задержании "короля контрабанды" Альперина.

  • На такое заявление Зеленского ответил адвокат бизнесмена, сообщив, что Альперин 27 ноября намерен явиться в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

  • Уже утром, 27 ноября, появилась информация о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Тупальскому и еще девяти людям.

  • 2 декабря, Альперин, внес 70 млн грн залога и вышел из СИЗО.

  • 27 декабря 2019 года стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на имущество бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "королем контрабанды" из Одессы и подозревают в махинациях на таможне.

  • 23 января 2020 года стало известно, что бизнесмен Вадим Альперин, которого называют "крестным отцом контрабанды" руководил распространением дискредитационных материалов по следователям ГУ Государственной фискальной службы в Сумской области, а также инициировал их уголовное преследование.

  • С 4 августа главой Киевской таможни стал Сергей Сличко. В налоговых органах он работает с 2004 года, то есть еще со времен Ющенко и Януковича. Его персона фигурирует в ряде уголовных производств, но никакого наказания он так и не понес.

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