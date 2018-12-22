На украинской границе образовались огромные очереди: в чем причина

В пунктах пропуска на въезд в Украину на украинско-польской границе образовались огромные автомобильные очереди из-за предстоящих праздников.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, причиной стало то, что большинство людей возвращаются домой на период зимних новогодних праздников с работы и учебы за границей.

"Предупреждаем путешественников о значительном скоплении транспортных средств на границе с Польшей в направлении въезда в Украину. Больше всего автомобилей и автобусов ожидает оформления перед пунктами пропуска "Краковец — Корчева", "Шегини — Медика" и "Грушев — Будомеж", — сказано в сообщении.

Все пункты пропуска с украинской стороны работают в штатном режиме, выставлено ​​необходимое количество пограничных нарядов и спланированы дополнительные резервы.

Отмечается, что при необходимости возможна организация пропуска по дополнительным полосам движения. Также налажено взаимодействие со всеми контрольными службами в пунктах пропуска и постоянно проводятся рабочие встречи с польскими коллегами относительно ускорения контрольных операций.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября Украина полностью закрыла границу с Крымом для иностранцев. Отныне пересечь ее смогут только граждане Украины.